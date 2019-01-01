أخبار الدوري السعودي: فواز القرني مطلب هلالي وأرجنتيني يقترب من الاتحاد

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 18ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الهلال يُخطط لخطف فواز القرني

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تخطيط مسؤولي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع فواز القرني حارس مرمى نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "المدينة" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الزعيم قدمت عرضًا مغريًا للحارس من أجل التعاقد معه، وضمه لصفوف الزعيم.

وترغب إدارة الهلال في دعم مركز حراسة المرمى بكل قوة في ظل عدم وجود البديل المناسب للحارس الأساسي عبدالله المعيوف.

الاتحاد يرغب في التعاقد مع ليوناردو جيل

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية اقتراب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي من حسم صفقة اللاعب ليوناردو جيل لاعب نادي روزاريو الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

الصحف الأرجنتينية قال أن نادي الاتحاد يستهدف ضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا مقابل 1.8 مليون دولار، من أجل دعم الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة حقيقة حسم الصفقة من عدمها، في انتظار موقف المدير الفني تين كات، من أجل دعم الفريق بلاعبين أجانب في أكثر من مركز.

شباب الأهلي دبي يسعى لضم عمر السومة

صحيفة الاتحاد الإماراتية أشارت لبدء إدارة شباب الأهلي مفاوضة عدد من المهاجمين في مركز رأس الحربة، وقد تنوعت تلك المفاوضات بين لاعبين من آسيا وآخرين من أمريكا الجنوبية.

ويأتي على رأس المطلوبين والذين بدأت الإدارة الأهلاوية مفاوضتهم بالفعل عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، وكذلك الإكوادوري كيفين مينا، وتهدف الإدارة لحسم تلك الصفقة سريعًا لقيد اللاعبين في يناير القادم والاستفادة منهم في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

ناصر الشمراني يعود في الميركاتو الشتوي

أكدت تقارير صحفية اقتراب ناصر الشمراني، المهاجم الدولي السابق، من إنهاء المرحلة الأخيرة في برنامجه الخاص الذي يجريه في أحد المراكز المتخصصة للتأهيل في مدينة دبي الإماراتية.

التقارير اكدت أن الشمراني يدرس عدة عروض وصلته من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مروان دا كوستا يرحل عن الاتحاد

فجر المغربي مروان دا كوستا لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، الأوضاع في النادي بعد مغادرته إلى بلاده بشكل مفاجئ، وترك خطابا يطالب فيه بفسخ عقده بصورة نهائية، بسبب عدم تسلم مستحقاته المالية.

وكان دا كوستا يطالب إدارة النادي بدفعة مستحقة منذ خمسة أشهر، إلا أنه لم يتسلمها، ما اضطره لحزم حقائبه والرحيل مطالبا بفسخ العقد.

ويعد دا كوستا اللاعب الرابع حتى الآن الذي يغادر الاتحاد ويطالب بفسخ عقده حيث سبقه أكثر من لاعب قبل ذلك.

فهد المولد يعلن انتقاله للنصر

أثار فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة، الجدل بين جمهور ناديه بعدما أعلن اقتراب انتقاله للنصر في الموسم المقبل.

اللاعب يخضع حاليًا لعقوبة الإيقاف لمدة عام كامل من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات خلال الموسم الماضي، ومن المقرر أن تنتهي فترة الإيقاف في مايو عام 2020.

وظهر المولد في فيديو مع أحد جمهور العالمي، الذي يسأله عن ارتدائه لقميص النادي العالمي، ليرد: "إن شاء الله". (شاهد الفيديو)

فيلانويفا مستمر مع الاتحاد

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب الاتحاد، استمراره في صفوف العميد حتى نهاية عقده، نافيًا كافة التقارير الصحفية التي أشارت لرحيله في يناير.

التشيلي من المقرر أن ينتهي عقده مع النمور بنهاية الموسم الجاري، وعدد من أندية بلاده مهتمة بالتعاقد معه.

ونفى فيلانويفا تلقيه إلى عرض رسمي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا رغبته في إكمال عقده مع النادي الجداوي. (طالع التفاصيل)