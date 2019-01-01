فيديو - فهد المولد يثير الجدل بتأكيد اقتراب انتقاله للنصر

مهاجم الاتحاد أعرب من قبل عن صدمته من تعامل إدارة العميد معه

أثار فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة السعودي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر مؤكدًا اقتراب انتقاله إلى نادي النصر.

اللاعب يخضع حاليًا لعقوبة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالإيقاف لمدة عام كامل بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات بالموسم الماضي، ليبدأ إيقافه من مايو 2018.

وظهر المولد في فيديو مع أحد مشجعي العالمي، يسأله عن انتقاله للنصر، ليرد مهاجم العميد: "إن شاء الله".

فهد المولد انتقل للنصر....😁!!

' pic.twitter.com/Cwpi0N2afS — ماكس الـعـالـمـي (@maxalhilal) December 15, 2019

فهد المولد كان قد عاتب إدارة النادي الجداوي من قبل على عدم التواصل معه بشكل مستمر في ظل أزمته الحالية، مؤكدًا أنهم لم يفوا بوعودهم له، حتى أنه أوقفوا راتبه وفقًا للوائح رغم أنهم كان بإمكانهم إيجاد حلول بديلة إذا أرادوا على حد قوله. (طالع التفاصيل)

وكان يحيى بخش؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، قد نفى أيضًا من قبل رحيل المولد عن صفوف الفريق، مؤكدًا أن عقده ساريًا حتى نهاية موسم 2021-2022. (طالع التفاصيل)

يذكر أن العميد يعاني من تراجع كبير في نتائجه كما حدث بالموسم الماضي، حيث تلقى أول أمس السبت، الهزيمة السابعة له في الموسم الجاري أمام الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويحتل النمور المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فلم يحققوا الفوز سوى في أربع مباريات من أصل 11.