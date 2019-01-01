فيلانويفا: أنا رهن إشارة المدرب وهذه حقيقة رحيلي في يناير

التشيلي لم يعد في التشكيل الأساسي منذ رحيل سييرا

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب الاتحاد السعودي، أنه لا توجد لديه أي مشكلة في اللعب لبضع دقائق مع العميد، معربًا عن احترامه لقرارات المدير الفني الهولندي تين كات.

التشيلي فقد مكانه الأساسي في تشكيل الفريق منذ رحيل المدرب السابق مواطنه لويس سييرا، حيث يفضل الهولندي الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء مع الدفع به بعض الدقائق.

ونزل فيلانويفا اليوم السبت، بديلًا خلال مواجهة الفيصلي مع بداية الشوط الثاني بدلًا من هارون كمارا، ليتغير شكل أداء فريقه بالملعب.

وقال فيلانويفا، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "عندما دخلت تغير وضع الفريق، لكن أنا رهن إشارة المدرب، متى ما طلب أن أشارك فسأعمل أقصى ما بوسعي لتغيير النتيجة".

وأضاف: "تأثرنا بالطرد بالطبع، هذا منح خصمنا الثقة، وبالفعل استغلوا تقدمنا في هجمة مرتدة وسجلوا الهدف".

بسؤاله عن سبب فقدان مكانه الأساسي مع رحيل سييرا، أوضح: "كل مدرب له طريقة لعبه، الأمور عادية بالنسبة لي، وليس لي دخل برحيل مدرب أو آخر، حتى إذا لعب لدقائق معدودة فسأقدم أفضل ما عندي".

وعما تردد عن رحيله عن صفوف النمور في يناير المقبل: "لا أعلم أي شيء عن هذا، فقط قرأت عن اهتمام فرق كبيرة في تشيلي بضمي، لكنني أريد استكمال عقدي مع الاتحاد".

صاحب الـ33 عامًا ينتهي عقده مع الإتي بنهاية الموسم الجاري، لكن عدد من التقارير كانت قد أشارت لرحيله في يناير، نظرًا لتعرضه لعدد من الانتقادات لتراجع مستواه.

يذكر أن الاتحاد تلقى الهزيمة اليوم أمام الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تقرير المباراة)

وأكمل العميد الـ17 دقيقة الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعدما تعرض لاعبه حمدان الشمراني، للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني.

الهزيمة جمدت رصيد الإتي عند النقطة 12 في المركز الـ13، بينما ارتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 20 ليرتقي إلى المركز الخامس، ليتساوى في النقاط مع الهلال والأهلي، اللذين يتفوقان بفارق الأهداف.