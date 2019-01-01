الأهلي يتعهد باستخراج رخصة مزاولة المهنة لجروس

المدرب السويسري لم يحصل عليها حتى الآن

تعهدت إدارة الأهلي بالحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريب للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ذلك بتعهد خطي قبل مباراة ضمك الأخيرة في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي نجح في سحق ضيفه على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليُطارد النصر على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يبتعد عنه بفارق 3 نقاط مع لعبه مباراة أقل.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن جروس يعمل في السعودية حاليًا دون رخصة مزاولة المهنة المطلوبة من جانب اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم السعودي، إذ لم تستخرجها الإدارة الأهلاوية للمدرب خلال الفتة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن أحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي الأهلي وقع تعهدًا خطيًّا قبل المباراة الأخيرة أمام ضمك في الدوري السعودي يتضمن التزام النادي باستخراج رخصة مزاولة مهنة التدريب في السعودية للمدرب جروس.

وكشفت الصحيفة أن هذا السبب بجانب الرغبة في التأكد من سلامة سعيد المولد كانا خلف تأخر الأهلي في تسليم تشكيله للمباراة.

وبدأت الإدارة الأهلاوية مؤخرًا بالفعل في إجراءات استخراج رخصة مزاولة مهنة التدريب للمدرب السويسري.

لقاء فريقهم الأخير أمام ضمك في الدوري السعودي يتضمن إلزامهم باستخراج رخصة مزاولة مهنة التدريب في السعودية لجروس.

يُذكر أن الأهلي لم يلعب مباراته أمام الهلال في الجولة الـ11 من الدوري السعودي لتواجد الأخير في قطر حيث شارك في كأس العالم للأندية.