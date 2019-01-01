الاتحاد يرصد ميزانية للتعاقد مع بديل داكوستا وصانع ألعاب

الاتحاد بدأ في البحث عن بديل المغربي مروان داكوستا.

رصدت إدارة نادي الاتحاد ميزانية، لجلب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد رحيل الأرجنتيني فيشيو، وطلب المغربي مروان داكوستا الرحيل هو الآخر.

المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للاتحاد، يسعى لتدعيم فريقه بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل بناء فريق قوي ينافس على البطولات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الاتحاد اقترب من التعاقد مع صانع ألعاب، بالإضافة إلى مدافع بعد طرف داكوستا فسخ عقده.

الاتحاد أعلن إحالة ملف مروان داكوستا إلى اللجنة القانونية يوم الإثنين، وذلك من أجل دراسته جيدًا واتخاذ القرار المناسب.

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ومن جهتها، تحاول إدارة الاتحاد مع داكوستا للتراجع عن قرار فسخ العقد والبقاء ضمن صفوف العميد حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلى جانب آخر، يتبقى في من مستحقات صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيلانويفا مبلغ 200 ألف دولار، عبارة عن مقدم العقد.

وانضم داكوستا لصفوف الاتحاد خلال شهر يناير الماضي، حيث وقع على عقد يمتد إلى موسمين ونصف، ولم يشارك هذا الموسم سوى 7 مباريات.