تقرير إنجليزي - اتحاد جدة يقدم عرضًا مغريًا لحجازي ووست بروم يرفض

المدافع المصري يلعب للنادي الإنجليزي منذ عام 2017

يسعى اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه الهولندي تين كات، إلى تدعيم خط دفاعه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بحثًا عن تصحيح أوضاعه والهروب من مراكز المصارعة على الهبوط.

العميد لديه أزمة في عدة مراكز، خاصةً الدفاع الذي رحل عنه المدافع المغربي مروان داكوستا خلال الأيام الماضية، طالبًا فسخ تعاقده.

داكوستا طلب فسخ التعاقد، نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة أكثر من شهرين، ليستغل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تتيح لأي لاعب فسخ التعاقد إذا لم يحصل على مستحقاته لشهرين متتاليين.

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ووفقًا لـ"سكاي سبورتس" فإن العميد قدم عرضًا إلى نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي للحصول على خدمات مدافعه المصري أحمد حجازي مقابل 3.4 مليون يورو إلا أن النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية رفض الاستغناء عن المحترف المصري.

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم إلى وست بروم في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي المصري، قبل أن يقوم النادي الإنجليزي بشرائه نهائيًا في يناير 2018.

وخاض حجازي الموسم الجاري ثلاث مباريات فقط مع فريقه، حيث عانى من الإصابات، ولم يتمكن بعدها من العودة للتشكيل الأساسي.

وبشكل عام، شارك المدافع المصري في 88 مباراة مع وست بروم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ12 نقطة، إذ فاز في أربعة لقاءات وخسر ثمانية آخرين.