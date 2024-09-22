أخبار الاتحاد اليوم | إشادة علي البليهي المستفزة، ورسالة محمد نور للاعبين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 سبتمبر 2024.
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"اثبت أنت أمام سيرجي" .. الهلال يُحطم معنويات نجم الاتحاد بسخرية لاذعة عبر إكس
الهلال حقق فوزه الثامن تواليًا على العميد
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025..
"حتى لو هزمتني عشر مرات، عادي!" .. محمد نور يستفز الهلال عقب الفوز أمام الاتحاد
القوة العاشرة له رأي مختلف عن سلسلة انتصارات الهلال أمام الاتحاد..
الاتحاد سبب أزمته؟ .. أول تصريح من كاراسكو بعد استبعاده من الشباب وجدل محمد المنجم
هل هناك خلاف بين النجم البلجيكي ومحمد المنجم؛ رئيس الشباب؟
"عليك تحمل المسؤولية أنت ومن طاوعك على فعلك" .. مسؤولي اتحادي سابق يهاجم بنزيما بعد هزيمة الهلال
المهاجم الفرنسي في مرمى الانتقادات..
بعد خسارة الكلاسيكو .. محمد نور للاعبي الاتحاد: عليكم أن تكذبوا على أنفسكم وما فعلتموه غير مقبول!
رسالة أسطورة الاتحاد عقب خسارة الكلاسيكو أمام الهلال..
انتقامًا للاتحاد والنصر والأهلي .. فريق مفاجئ يتوعد الهلال بالثأر!
هل يفعلها ويذيق الهلال الخسارة الأولى له في الموسم الجاري؟!
فيديو | "العيبة ليست جديدة عليك!" .. مشادة كلامية بين عبدالله فلاته ومحمد الشيخ بعد التطاول على الاتحاد
"أكشن مع وليد" شهد واقعة تراشق عقب هزيمة الاتحاد أمام الهلال بالأمس!
"هذه مشكلتكم الوحيدة" .. إشادة مستفزة من علي البليهي بالاتحاد
مدافع الزعيم أبدى احترامه للعميد، لكنه لا يمانع استفزازه قليلًا..
رد على الانتقادات السعودية .. جاياردو يحقق نجاحًا فائقًا مع ريفر بليت في السوبر كلاسيكو
الآن يمكن أن يتنفس "الدمية" الصعداء نحو استعادة مجده السابق بعد تجربة الاتحاد الفاشلة..
"كنا في غفوة" .. بريدراج رايكوفيتش يكشف سبب هزيمة الاتحاد من الهلال
حارس الاتحاد يتحدث عن سبب الهزيم
"أريد الخروج؟" .. رينان لودي يرد لأول مرة على اتهامات الجماهير ضده!
لودي الذي تألق ضد الاتحاد يرد على الشائعات التي تحوم حوله
"خوفًا من خطر العميد" .. جيسوس يفسر سبب استبعاد كوليبالي وضم لودي ضد الاتحاد!
جيسوس يتحدث عن سبب تراجع أداء الهلال بالشوط الثاني ضد الاتحاد
"الهلال داخل الملعب شيء آخر" .. لوران بلان يتغنى بقوة الهلال بعد إسقاط فريقه بثلاثية!
مدرب الاتحاد يتحدث عن أسباب هزيمته من الهلال
موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد العين في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جائزة بالبداية ونائم في التسلل وهدف شرفي .. كريم بنزيما الحائر بلقاء الاتحاد والهلال
بنزيما لم ينجح في إنقاذ الاتحاد ضد الهلال
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
الهلال ضد الاتحاد | بلان أسطورة دفاعية "عاجزة" تسقط في حقل تجارب جيسوس بمساعدة سحر نيفيش!
كيف تفوق جيسوس على بلان؟
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
كلاسيكو السعودية: ما هو تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في جميع البطولات؟
تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد عبر التاريخ في البطولات المختلفة، ولمن الغلبة في كلاسيكو الكرة السعودية، في الدوري السعودي....
فيديو | خشية من فضيحة كبيرة .. تصرف مفاجئ من جماهير الاتحاد بعد ثلاثية الهلال!
شاهد ما فعلته جماهير الاتحاد بعد ثلاثية الهلال!
عين على الحكم | دون الاستعانة بتقنية الفيديو .. ركلة جزاء مثيرة للجدل في كلاسيكو الهلال والاتحاد!
هل استحق الهلال الركلة التي احتسبت له ضد الاتحا