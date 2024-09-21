فيديو | خشية من فضيحة كبيرة .. تصرف مفاجئ من جماهير الاتحاد بعد ثلاثية الهلال!

شاهد ما فعلته جماهير الاتحاد بعد ثلاثية الهلال!

قامت جماهير نادي الاتحاد بتصرف مفاجئ، خلال سير مباراة كلاسيكو الهلال، المقام في ملعب الملز بالرياض، وذلك قبل نهاية الشوط الأول!

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ونجح الهلال في حسم الشوط الأول لصالحه بثلاثية دون رد، في المباراة المقامة بالجولة الرابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" لقطات من خروج جماهير الاتحاد من ملعب الملز، بعد الهدف الثالث الذي سجله سالم الدوسري بالدقيقة 37 من زمن المباراة.

وعلقت الصحيفة على الفيديو قائلة: "مغادرة جماهير الاتحاد ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بعد تسجيل الهلال الهدف الثالث".

GOAL

وكان النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال قد سجل الهدفين الأول والثاني، بالدقيقتين الثالثة والـ14 من زمن المباراة.