ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025..

يستضيف الاتحاد نظيره العين في مباريات دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية

الاتحاد بدأ الدوري بصورة مميزة، لكن سقط في فخ الهزيمة أمام الهلال ليبقى في المركز الثاني، ولن يتقبل جماهيره أي نتيجة سلبية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته أمام العين على الموقع الرسمي الخاص به.

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ما أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025 من 15 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

الفئة السعر خلف المرمى 15 ريال زوايا الملعب 25 ريال الواجهة 40 ريال البريميوم 80 ريال الفضية 300 ريال الذهبية 600 ريال

ما موعد مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والعين في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024 على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.