"حتى لو هزمتني عشر مرات، عادي!" .. محمد نور يستفز الهلال عقب الفوز أمام الاتحاد

القوة العاشرة له رأي مختلف عن سلسلة انتصارات الهلال أمام الاتحاد..

يقلل محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد السعودي، من تأثير هزيمة العميد بالأمس أمام الهلال، مؤكدًا أن دكة الفريق الجداوي أثقل من نظيرتها في الفريق العاصمي.

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العميد تلقى أول هزيمة له في الموسم الجاري أمس السبت، أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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هذه الهزيمة هي استمرار لسلسلة الهزائم التي بدأت في الموسم الماضي، إذ تلقى الاتحاد سبع هزائم متتالية أمام الهلال في الموسم الماضي وحده في مختلف البطولات.

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لكن للقوة العاشرة رأي مختلف، إذ يرى أن الهلال طالما لم يتوج ببطولة رسمية على حساب العميد فلا ضرر من تلك الهزائم ولا داعي للاحتفال بها من قبل الهلاليين.

وقال نور: "لا بد أن ننسى هذه المباراة، والله الثامنة أو التاسعة أو حتى العاشرة، لا يا حبيبي، عندما تهزمني في نهائي دوري أو كأس، وقتها قل لي إنك غلبتني، لكن أن تغلبني في مباراة دورية، فعادي، لأن طموحي الدوري، أنا لدي مقومات النجاح وقادر على تحقيقه".

وأضاف: "احتياطي الاتحاد جيد، إن قارناه باحتياطيي الهلال، فالاتحاد أفضل، الهلال يمكن 11 لاعبًا قويًا داخل الملعب، لكن على الدكة الاتحاد لديه أسماء أقوى، ومنهم من يمكنه اللعب بشكل أساسي".

يذكر أن الموسم الماضي شهد إقصاء الهلال للاتحاد من دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، بخلاف التتويج بكأس السوبر السعودي على حسابه بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد.