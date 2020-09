(Tin MU) Rashford tiếp tục chung tay xóa đói cho trẻ em nghèo

Sau hàng loạt những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trong thời điểm dịch COVID-19 mới bùng phát hồi đầu năm nay, tiền đạo Marcus Rashford tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch hỗ trợ trẻ em nghèo.

Mới đây, thành viên đã công bố kế hoạch hợp tác với hàng loạt thương hiệu cung cấp thực phẩm nhằm thực hiện chương trình xóa đói cho những trường hợp kém may mắn trong xã hội.

Vào tháng Ba, Rashford được người dân xứ sở sương mù khen ngợi nhiệt liệt khi thuyết phục Thủ tướng Boris Johnson tiếp tục duy trì các bữa ăn miễn phí cho trẻ em gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Tuy nhiên, cầu thủ của Quỷ Đỏ cho rằng nỗ lực này là chưa đủ, và vẫn đang làm việc vô cùng tích cực để mở rộng quy mô.

Trong thời gian tới, hàng loạt doanh nghiệp và tổ chức tại , bao gồm Aldi, Asda, Co-op, FareShare, Food Foundation, Kellogg's, Lidl, Sainsbury's, Tesco và Waitrose sẽ cùng nhau thúc đẩy chương trình Chiến lược Lương thực Quốc gia, với ba nội dung chính là phát triển số lượng bữa ăn miễn phí ở các trường học, tăng giá trị của các "phiếu thực phẩm" của chiến dịch Healthy Start, đồng thời tăng nguồn ngân sách liên quan.

