Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe açıklaması

Teknik direktör arayışları devam eden Fenerbahçe'nin Zlatko Dalic ile anlaştığı iddia edilmişti. Hırvat teknik adam ise bu söylentileri yalanladı.

Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son ismin Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic olduğu iddia edilirken, EURO 2020'de mücadele eden takımına odaklanan deneyimli teknik direktör bu söylentilerin asılsız olduğunu açıkladı.

Dalic ne söyledi?

Hırvat basınından Vecernji list'te yer alan habere göre Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadığını belirten Dalic sadece Hırvatistan Milli Takımı'na odaklandığını söyledi:

"Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadım. Bu söylentiler umurumda değil ve düşünmüyorum da. Sadece Hırvatistan Milli Takımı'na ve EURO 2020'ye odaklandım.

"Bu söylentiler ya da iddialar hakkında hiçbir bilgim yok. Bilgim olmayan bir konu hakkında yorum yapamam ve bu konuya karışamam. Fenerbahçe ile görüşmedim."

Arayış sürüyor

Öte yandan teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe'nin Lucien Favre'nin yüksek maliyetinden ötürü İsviçreli teknik direktörle anlaşması zor görünüyor. Portekizli çalıştırıcı Marco Silva ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni teknik direkötrünün önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Yabancı olacak

Başkan Ali Koç geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yeni teknik direktörlerinin yabancı olacağını söylemişti. Daha çok Alman ve Portekiz ekolü üzerinde yoğunlaştıklarını açıklayan Koç'un bu açıklamasının ardından gözler Paulo Fonseca, Luis Castro ve Paulo Sousa gibi isimlere çevrilmişti.

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