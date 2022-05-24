Zlatan Ibrahimovic’ten Hakan Çalhanoğlu’na şampiyonluk kutlamalarında gönderme

AC Milan, Serie A’da şampiyonluk kutlarken Zlatan Ibrahimovic eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’na göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

3 sezon Milan’da forma terleten Hakan Çalhanoğlu geçen yıl Ibrahimovic ile birlikte forma giydi. 2020/21’de Inter, Milan’ın 12 puan önünde şampiyon oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Milan’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma veda edip sansasyonel bir şekilde Inter’e transfer oldu ancak bu sefer ise kupayı kaldıran taraf Milan’dı ve milli oyuncu yine şampiyonluk yaşayamadı.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

Zlatan Ibrahimovic, Milan’ın şampiyonluk kutlamalarında takımdan ayrılıp Inter’e giden eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nu hedef aldı.

Kutlamalarda mikrofonu eline alan Zlatan, Milan taraftarlarına, “Hakan’a bir mesajınız var mı?” diye sordu.

Ardından dozu yükselten Zlatan, "Duyamıyorum! Hakan'a mesaj gönderin!" dedi.

Zlatan chiede ai tifosi un messaggio per Hakan 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/qfFAv6FR5v — Simone Cristao (@SimoneCristao) May 23, 2022

Hakan Çalhanoğlu ile Zlatan Ibrahimovic'in ilişkisi nasıl?

Milli oyuncu ile Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz sezonlarda aynı takımda forma giydiler ve ikili arasında iyi bir arkadaşlık ilişkisi var.

Geçen sezon Milan forması terleten Hakan Çalhanoğlu, Inter'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak mutlu sona Inter ulaşmıştı.

Bu sezonun başında Milan'dan ayrılarak Inter'e imza atan Çalhanoğlu, her Milano derbisinde ıslıklandı. Milli oyuncu, bu kez Inter formasıyla Milan'a karşı şampiyonluk yarışı verdi.

Bu sezon ise kupayı müzesine götüren taraf Milan oldu.

Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşının bu durumuna şampiyonluk kutlamalarında gönderme yaparak Çalhanoğlu'na takıldı.

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