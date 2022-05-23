Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira: "Liverpool'u çalıştırmak istiyorum"

Vitor Pereira, Corinthians'da kendisi hakkında yapılan eleştirelere, "İsteklerimizi değil yaptıklarımızı konuşmalıyız" diyerek yanıt verdi.

Sezonu Fenerbahçe'nin başında açan Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpteki olumsuz sonuçların ardından geçtiğimiz Aralık ayında kulübe veda etti.

Şubat ayında Serie A ekibi Corinthians'ı devralan Vitor Pereira, oyuncu tercihleriyle ilgili eleştirilere kendi stiliyle yanıt verdi.

Vitor Pereira ne söyledi?

Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sao Paulo ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Pereira'nın sol kanat oyuncusu Roger Guedes'i merkezde oynatması oldukça eleştiriliyor.

Sao Paulo beraberliğinin ardından basın toplantısında bir gazeteci, Vitor Pereira'ya Roger'ı işaret ederek, "Futbolcuları neden istedikleri yerde oynatmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Portekizli teknik direktörün yanıtı ise şu şekilde oldu:

"Bana sorsanız ben de Liverpool'da teknik direktörlük yapmak istiyorum. Corinthianslılara saygı duyuyorum ama Liverpool da Liverpool'dur."

"Burada isteklerimizi değil yapmamız gereken şeyleri konuşmalıyız. Takımın ihtiyacı olan şeyleri yapmalıyız. Roger, takımın ihtiyacı varsa ortada da, solda da, sağda da oynar."

"Futbolcuları neden istedikleri yerde oynatmıyorsunuz?" sorusuna Vitor Pereira'nın yanıtı 😅 pic.twitter.com/9sCIWYpA5Z — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 23, 2022

"Herhangi bir oyuncuyla kişisel sorunum yok. Onlara yardım etmek için buradayım."

"Ancak takımı kurmam için bana para ödeniyor. Roger antrenmanlarda çok çalışan, savaşçı bir oyuncu. Ona merkezde güvenebileceğimi biliyordum. Beklentilerimi karşıladı."

Pereira, Corinthians'da neler yaptı?

53 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe'ye veda etmesinin ardından Brezilya ekibinin yolunu tuttu ve Corinthians'ın başında 20 karşılaşmaya çıktı.

Bu mücadelelerden 11 galibiyet çıkaran Pereira, 5 de mağlubiyet aldı.

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