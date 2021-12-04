Zlatan Ibrahimovic, PSG'ye sportif direktör olarak dönmeyi teklif etti: Nasser Al-Khelaifi'yi aradım

AC Milan'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic geçen sezonun sonunda eski kulübü Paris Saint-Germain'e sportif direktör olarak dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Futbol kariyerine profesyonel olarak 1999 yılında Malmö'de başlayan Zlatan Ibrahimovic, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve Mancester United gibi kulüplerin formalarını terletti.

Kariyerinin son dönemlerini yaşayan deneyimli oyuncu, 2012-2016 yılları arasında forma giydiği Paris Saint-Germain'e dönmek istiyor ancak futbolcu olarak değil.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

İsveçli oyuncunun yeni kitabı Adrenaline'den alıntı yapan L'Equipe'e göre; Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz sezonun ardından kendisini PSG'ye önerdi:

"Doğru kendimi PSG'ye önerdim. Oyuncu olarak değil, sportif direktör olarak."

"PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi aradım ve ona 'Milan ile sözleşmemi yenilemezsem PSG'ye geleceğim ve takım yapınızı ele alacağım.' diye teklifte bulundum. Nasser güldü ama hayır da demedi."

Ancak Zlatan Ibrahimovic kariyerine devam ettiği için pişman değil:

"(PSG'de sportif direktör olarak) Projeyi beğendim ama bu korku ve panik hissimi ortadan kaldırmadı. Bir futbolcu olarak kariyerime son vermek..."

"Paris'e gidip takım antrenmanını izlerdim ve kendime binlerce kez 'Neden bıraktın?' diye sorardım."

PSG'de forma giydiği sürede 180 maçta 156 gol kaydeden Zlatan Ibrahimovic, Paris'in şu anki sportif direktörü Leonardo ile bir problemi olmadığının altını çizdi:

"Leonardo ile kişisel bir problemim yok. Aksine PSG'ye beni o getirdi. Onu yargılamıyorum ama aramızdaki farkı biliyorum: ben sormuyorum, talep ediyorum."

Zlatan Ibrahimovic futbolu ne zaman bırakacak?

Zlatan Ibrahimovic, 2018 yılında Manchester United'dan ayrılıp LA Galaxy'nin yolunu tuttuğunda herkes kariyerinin son demlerini yaşadığını düşünüyordu.

Ancak İsveçli yıldız herkesi şaşırttı ve Ocak 2020'de Milan'a geri dönerek Mayıs ayında da İtalyan deviyle sözleşme yeniledi.

Deneyimli oyuncunun Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon ise İtalyan ekibiyle çıktığı 12 karşılaşmada 6 gol, 1 asist kaydetti.

40 yaşındaki oyuncu için yaz aylarında emeklilik açıklaması gelebilir ancak Zlatan Ibrahimovic'in yeni bir meydan okumayı seçip kariyerini uzatması da muhtemel.

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