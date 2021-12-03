"Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanınca takdir görmüyorsunuz"

Manchester United'ın savunmacısı Raphael Varane, Real Madrid'i destekleyen taraftarların kazanmaya alıştığını belirtirken Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşınca tebrik edilmediğini, bir sonraki kupa için bekleyiş başladığını anlattı.

Fransız yıldız, Ağustos ayında 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e veda ederek 40 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

Raphael Varane, İspanyol devinin formasını giydiği süre boyunca dört Şampiyonlar Ligi ve üç La Liga kupasının sahibi oldu.

Raphael Varane ne söyledi?

The Telegraph'a konuşan Manchester United'ın savunmacısı Raphael Varane, Madrid'de geçirdiği döneme ayrıntılı olarak değindi ve Şampiyonlar Ligi başarılarını özlediğini hissettirdi:

"Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra taraftarlar sizi tebrik etmiyor. İlk kazandığımda 'Tamam, şimdi sıradaki!' dendi. Dört Şampiyonlar Ligi! Ve bana "Tamam şimdi sıradakine geç!" diyorlar."

"Sadece bazen sahip olduklarınızın tadını çıkarmalısınız. Kazanmak güzeldi."

"Her zaman birlikte kutlayamadık. Örneğin son Şampiyonlar Ligi'nden sonra Dünya Kupası'nı kazandık. Bazen duraklatma düğmesine basıp başarının tadını çıkarmak için zamanım olsun istedim."

Raphael Varane, Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir mi?

Manchester United yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle sezona iddialı bir şekilde başladı.

Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane'i renklerine bağlayan ada ekibi, Premier Lig'de dikiş tutturamayınca menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlar, Ole'nin ardından sezon sonuna kadar Ralf Rangnick ile anlaştı ve yeni bir yapılanmanın kapısını araladı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda birinci sırada yer alan Manchester United son 16 turunda mücadele verecek.

Raphael Varane'nin bekleyişinin bu yıl sona ermesi zor gibi görünse de Kırmızı Şeytanlar için bir sürpriz de yaşanabilir.