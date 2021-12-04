PSG'nin yıldızı Angel Di Maria: Neredeyse Barcelona'ya transfer oluyordum

Paris Saint-Germain'in kanat oyucusu Angel Di Maria, Lionel Messi nedeniyle Barcelona'nın kıyısından döndüğünü anlatıyor.

2015 yılında Manchester United'dan PSG'ye transfer olan Angel Di Maria o dönemden bu yana Paris ekibinin formasını terletiyor. 33 yaşındaki oyuncu, 2010-2014 yılları arasında da Real Madrid'de görev almış ve Lionel Messi ile rakip olmuştu.

Yaz ayında Messi gibi kariyerinin ilk Copa America'sını kazanan Arjantinli yıldız, takım arkadaşına hayranlığı nedeniyle Barcelona'nın kapısından döndüğünü söylüyor.

Angel Di Maria ne söyledi?

TNT Sports'a konuşan PSG'nin yıldızı Angel Di Maria, Lionel Messi hakkında şunları söyledi:

"[Messi'nin] Antrenmanda yaptıklarını bir görseniz. Barcelona'ya transfer olmaya çok yakındım, gitsem sadece onunla oynamak için gidecektim"

"O ayrıldığında mutluydum, en iyisi buydu. Onunla oynamak benim hayalimdi ve bu başıma geldi, eşsiz bir şey."

"Bu çocuk deli, 7 Ballon d'Or kazanmak mı? Eğer dünyanın en iyisini seçiyorlarsa tüm Ballon d'Or'ları ona vermeleri gerekirdi."

Angel Di Maria, Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından Robert Lewandowski hakkında söylediği sözlere de değindi:

"Sanırım Leo söyledikleriyle gördüm ve duydum dedi. Herkesin önünde bunu yapması bence olağanüstüydü."

Lionel Messi ne söylemişti?

Paris'te Ballon d'Or'u almak için sahneye çıkan Lionel Messi, ikinci olan Robert Lewandowski ile ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Robert Lewandowski'den bahsetmek istiyorum. Onun gibi bir futbolcuyla yarışmak, benim için büyük bir onurdu.

"Herkes biliyor ki geçen yıl ödülü kesinlikle o hak etti. Bu konuda hepiniz hemfikiriz.

"Bence France Football ona 2020 Ballon d'Or'unu vermeli, çünkü bu ödülü hak ediyor.

"Lewandowski'nin harika bir yıl geçirdiğini düşünüyorum. Her yıl kendisini geliştiriyor ve mükemmel bir forvet olarak gol atma yeteneğini de gösteriyor.

"Gelecek yıl da sahadaki duruşu sayesinde bu seviyesini sürdürebilir. Ayrıca, büyük bir kulüpte oynuyor."

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