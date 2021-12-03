Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 34 yıllık seride dibe çakıldı

Beşiktaş, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana bir ilki yaşadı.

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde siyah-beyazlılar'ı ağırladı.

Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi gündeme gelmiş ancak yapılan görüşmelerin ardından Sergen Yalçın ile devam kararı alınmıştı.

Bu kararın ardından ilk olarak Kasımpaşa'ya konuk olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri öne geçtikleri karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, 1987-88'den bu yana ilk kez ne yaşadı?

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada yalnızca iki galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar çıktıkları son 16 resmi karşılaşmadan ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet ile ayrıldı.

Opta'nın verilerine göre; Beşiktaş, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana 15'inci maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu geçiriyor.

21 - Beşiktaş, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana 15'inci maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu geçiriyor (21). Kurak. pic.twitter.com/PE01YXb5O1 — OptaCan (@OptaCan) December 3, 2021

15 haftada 21 puan toplayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, rakiplerinden bir maç fazlasıyla Süper Lig tablosunun dokuzuncu sırasında yer alıyor.

Ayrıca Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan Beşiktaş (1B 4M), 2011/12 sezonundan (6 maç) bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

5 - Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan Beşiktaş (1B 4M), 2011/12'den (6 maç) bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Sancı. pic.twitter.com/TG5KVsrLwe — OptaCan (@OptaCan) December 3, 2021

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan siyah-beyazlılar için Avrupa hikayesi son buldu. Beşiktaş gruptaki son maçını 7 Aralık'ta Borussia Dortmund deplasmanında oynayacak.

Süper Lig'de ise 12 Aralık'ta Kayserispor'u misafir edecek olan siyah-beyazlılar, 19 Aralık'ta Fenerbahçe deplasmanına gidecek.