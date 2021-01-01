Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku'nun kavgası hayır kurumuna umut olacak

Derby della Madonnina'da ateşli bir kavgaya tutuşan Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku'nun cezaları hayır kurumuna bağışlanacak.

Ocak ayında Inter - Milan derbisinde karşı karşıya gelen iki dev isim Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku ateşli bir kavgaya tutuştu ve onların kavgası geceye damga vurdu.

Ancak iki yıldızın kavgasından iyilik doğdu ve AC Milan ile Inter, tartışmaları nedeniyle Ibrahimovic ile Lukaku'ya kesilen para cezasının bir hayır kurumuna bağışlanacağını doğruladı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile yapılan anlaşmayla kulüplerin para cezaları hakkında anlaşmaya varması gerekiyor.

Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku arasında neler olmuştu?

Inter'in İtalya Kupası'nda Milan'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın sahnesinde Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku vardı.

Lukaku, Milan'ın stoperi Alessio Romagnoli'ye bir faul yaptı. Bu hareketin ardından saha karıştı.

Lukaku'ya sinirlenen Ibrahimovic, adeta Belçikalı oyunucuya meydan okudu. İkili önce kafa kafaya geldi, ardından birbirlerine küfürlü sözler sarfetti.

Zlatan Ibrahimovic and Romelu Lukaku went head-to-head 😳 pic.twitter.com/8U7nMpH4kH — Goal (@goal) January 26, 2021

Lukaku'nun annesinin, Everton'da oynadığı yıllarda oğlunun hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda voodoo büyülerine başvurduğu iddia edilmiş ve bu haber İngiliz basınında geniş yer almıştı.

Ibra'nın bu olayı maç içerisinde Lukaku'ya hatırlatması Belçikalı futbolcuyu kızdırdı.

Zlatan'ın Lukaku'ya, "Sen git voodoo saçmalıklarıyla uğraş" dediği iddia edildi. Bunun üzerine Belçikalı oyuncu, Ibrahimovic'in üzerine yürüdü ve ikili gergin anlar yaşadı.

Daha fazlası