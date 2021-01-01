Aziz Yıldırım: Galatasaray benim üzerimden Fenerbahçe'ye savaş açıyor, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim

Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım, gündemi meşgul eden konularla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım gündeme dair birçok konuda açıklama yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki 1959'dan önceki şampiyonluklara dair süren tartışmayı değerlendiren Yıldırım, sarı-lacivertlileri savundu.

Aziz Yıldırım neler söyledi?

A Spor' a konuşan Yıldırım, GS TV' de kendi ismini anan Galatasaray'ı eleştirdi:

"Galatasaray benim üzerimden Fenerbahçe'ye savaş açıyor. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Beni bu işlere katan zararlı çıkar.

"Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunu 2017'deki konuşmamda söyledim. '1959 yılından beri Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu sığmıyor' dedim.

"Galatasaray'ın kavgası, 'Fenerbahçe alsın mı, almasın mı' olmalı. Fenerbahçe başvurursa, Türkiye Futbol Federasyonu tasdik edecek.

"Onların zekâsı yetmiyor. İnce nokta şu; eski şampiyonluklar yayın hakkından pay alacak mı? Galatasaray'ın buna itiraz etmesi lâzım.

"TFF, beni aradı, geçmişte başvuru yapılıp, yapılmadığını sordu. Ben de başvuru yapmadığımızı söyledim. Yalan söylüyorlar. Galatasaray adına utandım. Konuşmalarımı keserek yayınlıyorlar. Sözlerimin tamamı yayınlanırsa ne dediğim belli olur."

Fenerbahçe'den Yıldırım'a teşekkür

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın konuşmalarının ardından bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada eski başkan Yıldırım'a teşekkür edildi:

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe’mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe’ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyoruz.

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."