Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk sayısı polemiği sürüyor: Kim ne söyledi?

İki ezelî rakip arasında 1959'dan önceki şampiyonlukların durumu hakkındaki tartışma tekrar alevlendi.

Kimin kaç şampiyonluğu var?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında, 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili tartışma tüm hızıyla sürüyor. Bugün de iki kulüpten bu konu hakkında açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu daha önceden reddeden eski Tahkim Kurulu başkanlarından Türker Arslan da konuya dâhil oldu.

Kim ne söyledi?

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, FB TV' de konuyla ilgili konuştu:

"Galatasaray'ın 1923 ile 1951 arası sadece bir şampiyonluğu var. Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray'ın işine gelmeyecek.

"Aslında Galatasaray şampiyonlukları saydırmayarak da başarılı. Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray'ın işine gelmeyeceği için her türlü lobi ve faaliyetleri yaparak bugüne kadar saydırtmadılar."

Galatasaray'dan cevap

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise GS TV' deki açıklamasıyla Sipahioğlu'na yanıt verdi:

"Sahadaki başarısızlığın oluşturduğu psikolojik bir durum var. Fenerbahçe yöneticisi genç kardeşimizin konuşmasından bu anlaşılıyor. Ciddi bir travmayla karşı karşıyalar.

"Galatasaray Spor Kulübü'ne ve başkanına hakaretlerin hiçbiri karşılıksız kalmayacak. Hukukî başvurumuzu yapacağız. Bir söz vardır: 'Camdan köşkte oturuyorsanız komşunuza taş atmayacaksınız'.

"Ligde Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde olsaydı bu işlerin peşinden koşar mıydı?"

Türker Arslan ne söyledi?

Geçmiş yıllarda Türkiye Futbol Federasyonu'nda Tahkim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Türker Arslan da tartışmaya dâhil oldu:

"15 sene Tahkim Kurulu'nda görev yaptım, 15 sene de başkandım. Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe başvuru yaptı, biz bunu reddettik.

"Bu ancak Tahkim Kurulu ve federasyonun arşivlerinde bulunur. Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar varken, tekrar gündeme getirilemez."