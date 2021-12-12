Zlatan Ibrahimovic, 300'ler kulübünde Messi ve Ronaldo'ya katıldı

Serie A'da Udinese'ye konuk olan Milan, 10 kişi kalan rakibi karşısında beraberliği son dakika golüyle kurtardı. 17. dakikada Beto'nun golüyle geri düşen Milan'a bir puanı 90+2'deki sayısıyla Zlatan Ibrahimovic getirdi.

Avrupa'nın beş büyük ligindeki 300. golünü kaydeden İsveçli santrafor, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin de yer aldığı prestijli kulübe girmeyi başardı.

2000'li yıllarda sadece Ronaldo (483) ve Messi (475), Avrupa'nın beş büyük liginde Ibrahimovic'ten fazla gol attı.

300'ler kulübünde; Tottenham, Chelsea, West Ham ve Milan formalarıyla 366 gol atan Jimmy Greaves ve kariyeri boyunca 365 kez fileleri sarsan Bayern efsanesi Gerd Müller de yer alıyor.

Altı farklı ligde golü var

Kariyeri boyunca beş büyük ligin dördünde forma giyen Ibrahimovic, Serie A'da 153, Ligue 1'de 113, Premier Lig'de 17 ve La Liga'da 16 gol attı.

300 gollük toplamın içinde Ibrahimovic'in MLS'te attığı 53 gol ve Eredivisie'de attığı 35 gol yer almıyor.

40 yaşındaki yıldız ilerleyen yaşına rağmen kale önündeki performansından hiçbir şey kaybetmedi. Bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10 maçta yedi gol atan Ibrahimovic, sezon sonunda kariyerini noktalamayı düşünmediğini açıklamıştı.

Daha fazlası için:

Klopp'tan esintiler sunan Nuri Şahin, Abdullah Avcı'yı devirdi

Rossi futbola geri dönme sebebini açıkladı

Real Madrid ve Barcelona, 2 milyar euro'luk anlaşmayı yargıya taşıyor