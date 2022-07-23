Arsenal'in Manchester City'den transfer ettiği Ukraynalı oyuncu, Londra ekibi için oynamanın çocukluk hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City'de teknik direktör Pep Guaridola'nın yeni sezon planları içerisinde yer almayan ve Arsenal'e transfer olan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Thierry Henry ve Cesc Fabregas'ı izleyerek büyüdüğünü belirten Zinchenko Arsenal ile önemli başarılar yaşamak istediğini belirtti.

Ne söylendi?

"Henry ve Fabregas'ın burada oynadığı dönemde Arsenal maçlarını izlemekten zevk alıyordum. Burada olmak çocukken kurduğum hayallerden biriydi. Onları izlerken bu kulübü sevmeye başladım ve şimdi buradayım. Arsenal için oynayacak olmak heyecan verici. Dürüst olmak gerekirse bu kendi adıma bir rüyamın gerçekleşmesi gibi.

"Çocukken bunu hayal bile edemezdim ama şimdi buradayım ve bu yüzden çok mutluyum. Burada olmamın en önemli etkenlerinden biri ise elbette Mikel Arteta. City'ye geldiği ilk günden beri onun için iyi bir menajer olacağını biliyordum. Arsenal'in son sezonunu takip ederken gerçekten zevk aldım ve Arteta'nın futbola olan bakış açısını seviyorum.

Haberin devamı aşağıda

"Gabriel Jesus Arsenal'e benden daha önce katıldı ve takım hakkında harika şeyler söyledi. Bu yüzden burada olmaktan dolayı heyecan duyuyorum"

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Zinchenko, İngiliz ekibine 2016 yılında Ukrayna ekibi FC Ufa'dan 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Arsenal bir dönem kiralık olarak PSV forması da giyen 25 yaşındaki oyuncu için 35 milyon euro'luk bonservis bedeli öderken, Zinchenko Londra ekibinin bu sezon yaptığı en pahalı ikinci transfer oldu.

Daha fazla okuma