Manchester United'ın çiçeği burnunda menajeri Ten Hag'dan Cristiano Ronaldo'ya gözdağı: "Onu bekleyemem"

Ten Hag herhangi bir tartışmayı görmezden geldi ve geri dönmesinin an meselesi olduğu konusunda ısrar etti.

Cristiano Ronaldo henüz Manchester United'ın sezon öncesi hazırlıklarında yer almıyor ancak teknik direktör Erik ten Hag, Portekizli süperstarın geri döndüğünde kollarını açarak karşılayacağını söylüyor.

Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya istekli olduğu, ancak potansiyel bir talip bulamadığı bildirildi. Ancak Ten Hag herhangi bir tartışmayı görmezden geldi ve geri dönmesinin an meselesi olduğu konusunda ısrar etti.

Ne söylendi?

Ten Hag, Ronaldo'nun ABD turuna katılamaması hakkında "İlgilenmek doğru kelime olmayabilir" dedi.

"Orada olan ve gerçekten iyi durumda olan oyunculara odaklanıyorum. İyi durumdalar ve buna daha fazla odaklanıp bunu geliştiriyorum.

"Cristiano'nun gelmesini bekleyemem şu anda ve sonra onu entegre edeceğiz."

Maguire konusu

Harry Maguire, Crystal Palace ile son hazırlık maçında kanıtlandığı gibi, kendi taraftarlarından gelen kötü yorumlar ile ateşli bir dönem geçiriyor.

Ancak Ten Hag, sorundan kaçınmaya çalışmak yerine Maguire'ın bununla yüzleşmesi ve hayranların inancını yeniden kazanmak için iyi performans göstermesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

"Performans gösterirsen bu tepkiler yavaşlar," dedi Ten Hag.

"Bence o ve takım bizim oynama şeklimizden etkilendiler. Bunun [yuhalanıp yuhalanmadığını] anlamakla ilgili olduğunu düşünmüyorum, bunu nasıl değiştirebileceğimizle ilgili durum.

"Yani performans sergileyen takım ve Harry'nin kendisi. Üzerinde çalıştığımız şey bu, tek odak noktamız bu."

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