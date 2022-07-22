Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in en büyük hayali Santiago Bernabeu'da Super Bowl düzenlemek

Florentino'nun fikri, önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen yeni komplekste NBA gibi diğer organizasyonların da yer alacağı yönünde.

Real Madrid'in yeni stadyumu Santiago Bernabeu tanıtıldığında, bunun sadece bir futbol stadyumu olmayacağı konuşulanlar arasındaydı.

Florentino Perez, stadyumun dünyanın önde gelen spor ve eğlence tesislerinden biri olmasını istiyor ve MARCA'ya göre bunun için adımlar da attı.

En büyük dileklerinden biri, Super Bowl'un gelecekte yeni Estadio Santiago Bernabeu'da düzenlenmesidir.

Kulübün başkanı, gözünü Amerika'ya dikti ve büyük spor etkinliklerinden birine Madrid'de ev sahipliği yapmak istiyor.

Etkinliği yapmak karmaşık görünebilir, ancak Estadio Santiago Bernabeu, gelecekte böyle bir medya ölçeğinde bir etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.

NFL gelişiyor

Bu arada, NFL pazarını Amerika Birleşik Devletleri dışında genişletmeye devam ediyor.

Miami Dolphins ve Chicago Bears gibi birkaç NFL franchise'ı, Londra'da oynanan yıllık oyunların yanı sıra, Avrupa'da birkaç gösteri yaptı vy by çerçevede adımlar attı.

Ancak Florentino'nun fikri, önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen yeni komplekste NBA gibi diğer organizasyonların da yer alacağı yönünde.

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