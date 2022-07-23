Jude Bellingham henüz 19 yaşında, Borussia Dortmund formasıyla kaptanlık yapacak

Edin Terzic takımın genç yeteneğine transfer dedikodularının ortasında liderlik görevi verdi.

Jude Bellingham'ın adı Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile anılırken Borussia Dortmund'da oyuncuya yeni bir rol verildi.

19 yaşındaki oyuncu, 2020'de Signal Iduna Park'a geldiğinden bu yana siyah-sarı forma için önemli performanslar ortaya koydu ve takımın değerli bir parçasına dönüştü.

Bellingham'ın bu performansı, Liverpool da dahil olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekiyor ancak İngiliz oyuncu, Edin Terzic'in planlarının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor.

Edin Terzic, Bellingham'a nasıl bir görev verdi?

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic önümüzdeki sezon için Jude Bellingham'a kaptanlık görevini verdi.

Marco Reus ve Mats Hummels'in ardından Bellingham takımda üçüncü kaptan olacak.

Dortmund'un Cuma günü Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında Bellingham'ın kaptanlık pazubandını takması bu hamleyi doğrulamış oldu.

Edin Terzic ne söyledi?

Takımdan ayrılacağı konuşulan oyuncuya Terzic önümüzdeki sezon için liderlik görevi verdi ve bunun hakkında şunları söyledi:

"Jude Bellingham'ın maçın sonuna doğru kaptanlık bandını takması bir işaret. O bizim üçüncü kaptanımız olacak."

Bellingham, Villarreal karşısında kaptanlık bandını taksa da Cuma günü takıma ilham veremedi. Alman devi, İspanyol ekibi karşısında hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu.

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