Zidane hafta içinde Real Madrid'den ayrılabilir

Hafta içinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile buluşacak olan Fransız teknik direktörün görevden ayrılması bekleniyor.

La Liga'da sezonu şampiyon Atletico Madrid'in ardından üçüncü sırada tamamlayan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Başkan L'Equipe'te yer alan habere göre Florentino Perez ile bir araya gelecek olan Fransız teknik direktörün Real Madrid'e veda edecek.

Fransız basının önde gelen gazetesine göre Real Madrid yönetimindeki birçok kişi Zidane'ın Real Madrid'deki döngüsünü tamamladığına inanırken, değişim zamanının geldiğini düşünüyor. Real Madrid'in kan değişimine ihtiyaç duyduğuna inanan yönetim kurulu, Zidane sonrası dönem için şimdiden planlama yapmaya başladı bile.

Real Madrid ile iki La Liga ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 48 yaşındaki teknik direktörün de kariyerinde yeni bir adım atmak istediği öğrenilirken, hafta içinde başkan Perez ile yapacağı toplantının ardından ayrılık kararı büyük olasılıkla resmen açıklanacak.

Fransa'nın başına geçebilir

Real Madrid'in Zidane'ın yerine düşündüğü isimler ise kulübün efsane ismi Raul, Massimiliano Allegri ve Joachim Löw olarak öne çıktı.

2015-2016 sezonunda Rafael Benitez'in yerine göreve gelen Zidane, sezon ortası aldığı takımla üç sene üst üste Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

Zidane'ın Euro 2020'nin Fransa Milli Takımı'nın başına geçerek, Fransa'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki teknik direktörü olması bekleniyor. Efsane futbolcu Fransa 98'de kazanılan Dünya Kupası'nda başrolü oynayan isim olmuştu.

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