Yusuf Demir Barcelona'ya transfer oldu

Barcelona Başkanı Joan Laporta ikinci döneminde de Türk bir ismi Katalan ekibine transfer etti.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona, B takımı için yaptığı sürpriz bir transferle dikkat çekti. Katalan ekibi Avusturya'nın Rapid Wien takımında forma giyen Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir'i 500 bin euro karşılığında bir sezon kiralarken, yapılan anlaşmaya 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da dahil edildi.

Türk bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Avusturya'da doğan ve Avusturya U21 Milli Takımı'nın formasını da giyen 18 yaşındaki genç oyuncu geride bıraktığımız sezonda Rapid formasıyla Avusturya Ligi'nde 25 maça çıkmış ve rakip filelere altı gol kaydetmişti. Barcelona'nın Yusuf'u geleceğe yatırım olarak gördüğü kaydedildi.

Bonservisi büyük ihtimalle alınacak

Öte yandan Barcelona'daki ilk başkanlık döneminde Rüştü Reçber'e imza attıran ve Türk bir oyuncunun Barcelona formasını giymesini sağlayan başkan Joan Laporta, ikinci döneminde de Türk bir ismi kulübe transfer etti. Barcelona'nın adı geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan ile de anılıyordu.

Barcelona'nın oyuncuyu içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan dolayı kiralık olarak aldığı tahmin edilirken, gelecek sezon satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bilindiği gibi Lionel Messi'ye yeni sözleşme imzalatabilmek için maaş bütçesini dengelmesi gereken Barcelona, bir süredir zor bir dönemden geçiyor.

Katalan devinin Arjantinli yıldızı takımda tutabilmek için önemli bir yatırım yaptığı Miralem Pjanic ve Samuel Umtiti gibi oyuncuları serbest bırakmayı düşündüğü öne sürülürken, Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın da kulübün elini rahatlatabilecek bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.

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