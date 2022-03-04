Yuriy Vernydub, Moldova şampiyonu Sheriff Tiraspol'ün teknik direktörü. Aynı zamanda gururlu bir Ukraynalı. Anavatanına yönelik Rus işgaline karşı mücadele için orduya katıldı.

Doğu Avrupa'da yükselen siyasi gerilimle birlikte, pek çok kişi Vladimir Putin tarafından onaylanan askeri harekatın ardından Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde manşetlere çıkan Vernydub, dünyanın her yerinde kalplerin ve zihinlerin odak noktası haline gelen bir bölgede barışı yeniden sağlamaya çalışırken kariyeri tam tersi yönde ilerliyor.

Vernydub'un hikayesi nedir?

Altı ay önce - 21 Eylül 2021'de - Vernydub, Sheriff ile13 kez Avrupa şampiyonu Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 2-1 mağlup etti.

Moldova ekibi, dört eleme turunu geçerek gruplara kalarak Avrupa'nın en büyük futbol arenasında kendilerini gösterme şansı buldu.

Sheriff son 16'ya kalamadı, ancak Serie A şampiyonu Inter ve Ukraynalı devi Shakhtar Donetsk'i de içeren bir grupta üçüncü sırada yer alara Avrupa Ligi'ne kaldı.

24 Şubat'ta eleme turunda Portekiz ekibi Braga'ya penaltılar sonunda elendiler. Unutulmaz bir macera böylece sona erdi. Ancak bu yarışmadan bir zaman sonra Vernydub ve diğer vatandaşlarının hayatları virkaç saat içinde sonsuza dek değişti.

Vernydub'un tutkulu açıklamaları

"Ateşli silah kullanmakta sorun yaşamadığını" itiraf eden 56 yaşındaki hoca, BBC'ye şunları söyledi:

"Oğlum beni sabah 4:30'da aradı ve Rusların bize saldırdığını söyledi. O zaman Ukrayna'ya döneceğimi biliyordum.

“Eve uçtuk ve Romanya'nın Lasi kentine indik. Daha sonra Cuma akşamı ekibin geri kalanıyla birlikte Transdinyester'deki Tiraspol'a otobüsle gittim ve Cumartesi sabahı ilk iş Ukrayna'ya gittim. Pazar günü orduya kayıt oldum. Tiraspol'den Ukrayna'daki evime, Odessa üzerinden, ardından Kirovgrad, Kryvyy Rih ve ardından Zaporoje üzerinden seyahat etmek 11 saat sürdü, ancak zor olduğunu söyleyemem.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022

"Sana yalan söylemek istemiyorum. Eve dönerken birçok güçlü adamın ülkeyi terk ettiğini gördüm. Geri dönerlerse, mutlu olacağım. Anladığım kadarıyla aileleriyle birlikte Moldova, Romanya vb. yerlere gitmişler. Bölgemizden bir sürü adam ayrıldı... Kharkov, Zaporoje, Lugansk, Donetsk'ten adamlar. Aynı şeyi yapamayacağımı o an anladım. Kendime eve gelir gelmez gidip orduya kayıt yaptıracağımı söyledim.

“Yakınımdaki insanlar beni durdurmaya çalıştı. Karım, çocuklarım, torunlarım. Güçlü durdum ve beni desteklediği için eşime teşekkür ediyorum. Karakterimi biliyor. Bir karar verirsem, değiştirmem.

“Moldova'ya gidebilirdik ve bu seçenek çocuklarım, eşleri, torunlarım için hala açık. Ancak ben ve eşim kesinlikle burada kalıyoruz.

“Şu anda çatışmadan çok uzak olmadığımı düşünüyorum. En ağır muharebeler muhtemelen bulunduğumuz yerden 120 km uzaktadır. Kararımı verdim. Korkmuyorum.

“Gençken ordudaydım - iki yıl boyunca bunu yapmak zorunluydu. Ancak sporcular farklı birimdeydi. İki ay boyunca teoride eğitim gördük ve sonrasında silah kullanmayı öğrendik. Bu çok uzun zaman önceydi. Ateşli silah kullanmakta zorlandığımı söyleyemem, kullanmasını bilirim.

“Çevremdeki topluluk çılgın. Tabii ki iyi bir şekilde. Böyle bir ekibin parçası olmak gerçekten harika. Burada farklı karakterler var. Birlik içinde, arkadaş canlısı ve çok motiveler. Her şey aramızda paylaşılıyor. Bu açıdan bakıldığında her şey yolunda. Birçoğunun benimle fotoğraf çektirmek istemesi de güzel.

“Burada bir yeğenimle tanıştım, ama genel olarak konuşursak, kimin burada olduğunu ve kimin olmadığını bilmiyorum. Ağabeyim 60 yaşından büyük. En küçük oğlum sağlığından dolayı savaşamıyor. En büyük oğlum evde kalması için ısrar ettiğim için burada değil - iki küçük çocuğu var. Lazım olursa mutlaka gelir hiç şüphem yok.

“Ordudaki rolümün ne olduğunu ifşa etme iznim yok. Şimdi talimat alıyoruz. Her dakika bize söyledikleri yere gitmeye hazırız. Henüz silahımı kullanmadım ama her zaman hazırım. İstenildiği zaman.

"Putin ve çevresini anlayamıyorum. Ve ona karşı olmayan Rusları anlayamıyorum. Rus vatandaşlarının çoğunun neler olduğunu anlamadığını biliyorum. Rusya'da işler olduğundan daha farklı gösteriliyor. Bizi serbest bıraktıklarını söylüyorlar. Ama neyden? Faşist, Naziler olduğumuzu söylediler... Yaptıklarını anlatacak kelime bulamıyorum. Sivillerin evlerine saldırıyorlar ama sadece askeri altyapıyı vurduklarını söylüyorlar. Yalan söylüyorlar.

“Ukrayna'nın bu savaşı kazanacağına dair hiçbir şüphem yok. Başka bir şey düşünemiyorum. Bundan eminim. Bu trajedinin bizi millet olarak birleştirdiğini gördüm.

“Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'ye tamamen saygı duyuyorum. Onun hakkında ne derlerse desinler. Ben ona oy verdim. İnsanlar ona palyaço diyordu ama o gerçek bir lider olduğunu gösterdi.

"O dürüst bir insan. O da hata yaptı ama herkesin hata yapması normal. Bir ülkeyi yönetmenin ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. İyi bir adam olduğundan şüphem yok. Doğru şekilde hareket edecek bir başkanımız var. Ona inanıyorum.

"Bence barış ancak biz kazandığımızda olur. Rusya'nın taleplerinin yerine getirilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Geri durmayacağız. Diyaloğa ihtiyaç var ama onların ültimatomlarını tatmin etmeyeceğiz. Müzakerelerin gerçekleştiğini görüyoruz ve umarım bu savaşı durduracak kadar beyinleri vardır. Her şeyden önce, umarım artık çocuklar ve kadınlar ölmez. Bu en önemli şey.

“Avrupa'nın geri kalanına destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Birçok çocuk ve kadın başka ülkelere gitti. Bunun için o ülkelere teşekkür ediyorum. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Zor bir seçimle karşı karşıya olduklarını biliyorum. Sanırım şu anda Ukrayna'nın tüm kıta için kalkan olduğunun farkındalar.

“Hala her zaman futbolu düşünüyorum. Futbol benim hayatım. Çocukluğumdan beri oynuyorum, profesyonel oyuncu oldum, sonra antrenör oldum. Teknik direktör olmaya devam edeceğime ve kupalar kazanacağıma eminim.

"Real Madrid'i yendiğimizde bunu hayal bile edemezdim. Şubat ayının başında şüphelenmeye başladım. İşte o zaman bu konudaki haberler yoğunlaştı. 14 Şubat'ta endişelenmeye başladım. Oyuncular bana sürekli neden bu kadar üzgün olduğumu soruyorlardı. Bana bir şey oldu mu? Yanlış bir şey olmadığını söyleyip durdum ama yakında bir şeyler olacak. Olmayacağını söyleyip durdular ama bir şey hissettim.

"Futbolcularımdan bazıları beni aradı ve sesli mesajlar aldım. Ailemin nasıl olduğunu, çocuklarımın nasıl olduğunu sordular. 1 Mart'ta Sheriff ligde maç oynadı ve kazandılar. Bunu takdir ediyorum. Bazı hocalar da bana cesaret verici sözler gönderdi.

“Futbol hakkında düşünmek beni motive ediyor. Futbol benim hayatım. Umarım bu savaş uzun sürmez. Kazanacağız ve sevdiğim işime geri döneceğim.”

Daha fazla okuma