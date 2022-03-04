Çok az insanın eski Manchester City forveti Sergio'nun oğlu ve Arjantin efsanesi Diego Maradona'nın torunu Benjamin Agüero kadar sağlıklı bir futbol soy ağacı var.

13 yaşındaki oyuncu, babasının Arjantin kulübü Tigre ile antrenman yaptığını açıklamasıyla profesyonel futbola ilk adımlarını attı.

Agüero bu sezonun başlarında kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli olmak zorunda kaldı, ancak soyadı henüz futbolda emekli olmamış gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Sergio Agüero, Twitch kanalında canlı bir oyun akışı sırasında Benjamin'in Tigre ile iki antrenman yaptığını açıkladı.

"Benjamin Tigre'ye gitti çünkü en iyi arkadaşı orada. Geçen hafta denemeye gitti ve bana yazdı. Bana 'Baba, geçtim' dedi.

"Onu aradım, tebrik ettim ve 'Bak, bütün bu yıl boyunca kendini toparla ve sonra gerçekten oyunu beğenip beğenmediğini gör' dedim.

"İyi vakit geçirdi, iki antrenmandan da keyif aldı, ancak devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz."

Agüero, oynamak istemiyorsa oğlunu aile geleneğini takip etmeye zorlamayacağını da ortaya koyarken Benjamin'in eğitimini ciddiye almasını ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmamasını talep etti.

"Oldukça talepkar ve dürüstüm" dedi. "Eğer onu izlemeye gideceksem, denemiyorsa veya umursamıyorsa onu görmek istemiyorum.

"Futbolu sevdiği için gerçekten oynamak istiyorsa mükemmel. Umursamıyorsa ve hobi olarak görüyorsa benimle olamaz."

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