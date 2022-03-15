YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Tarih 14 Ağustos 2021, yer Parc des Princes…

Belki de futbol tarihin en sükseli transferine şahit olan Paris Saint-Germain taraftarları, Ligue 1’in ikinci haftasında Lionel Messi’yi inanılmaz bir heyecanla karşıladı.

Sergio Ramos dahil tüm transferler sahanın ortasında tanıtılırken, tribünlerin çılgınca “Messi” diye haykırması boşa değildi.

O zamanlar altı kez Ballon d'Or sahibi olan Arjantinli süperstar harika karşılanırken, sahada ıslıklı protestolara maruz kalan biri vardı.

İsmi Real Madrid ile anılan ve oraya gitmek istediğini birçok kez dile getiren Kylian Mbappe, kadro sayılırken ismi söylendiği sırada PSG’li taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Peki bu senaryo yedi ayda nasıl tam tersine döndü?

Futbolda taraftarların, en temel söylemlerinden biri, “Hiç kimse bu kulüpten büyük değildir” cümlesidir.

Bu söz, genelde işler kötü gittiğinde yıldız oyuncuların performansı sorgulanırken söylenir.

Bu tespite katılanlar da vardır karşı çıkanlar da. Bu yargıya kurban olarak birçok takımın birçok yıldız oyuncuyu kaybettiği de olmuştur.

Mevzu bahis, dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunda bu söylemi uygulamaya koymak pek kolay olmasa da, PSG taraftarları bunu yaptı.

Pazar günü oynanan Bordeaux karşılaşmasında tribünler, takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elenmesinin acısını Lionel Messi ve Neymar’dan çıkardı.

Önce futbolcuların ismi anons edilirken, maçın başlamasıyla birlikte de top Messi ve Neymar’ın ayağına her geldiğinde tribünlerde inanılmaz bir ıslık sesi yükseldi.

Neymar, halihazırda PSG’nin şımarık çocuğu.

Özel yaşantısının futboluna olumsuz etkileri, sürekli sakatlanması, takımdan kopuk oynaması taraftarların zaten çoktandır sabrını taşıran bir durumdu.

Peki Messi nasıl bu hale geldi?

10 Ağustos’ta beyaz, üzerinde ‘Paris’yazan tişörtüyle otelin camından Paris sokaklarındaki kalabalığı sağ eliyle selamlayan Arjantinli için işler hiç beklediği gibi gitmedi.

Bunun elbette sebepleri vardı.

İlk olarak adaptasyon sürecini atlamadığından bahsedebiliriz. Leo 21 yıl Barcelona’da oynadı ve ilk kez başka bir forma ile sahada.

Paris dünyanın en güzel şehirlerinden biri olabilir fakat 21 yıllık Barselona yaşantısının ardından oraya alışmak da kolay olmasa gerek.

Bundan daha büyük bir sorun ise başka takıma alışma meselesi.

Barcelona onun eviydi ve çevresindeki oyuncular, teknik direktörler ne kadar değişirse değişsin o hep orada kendisini rahat hissetti. PSG’de ise kendisini çok yabancı hissediyor.

Bununla birlikte, PSG’nin takım yapısının da ciddi problemler barındırması, Arjantinli süperstarın performansını olumsuz etkiledi.

Mauricio Pochettino'nun; Messi, Neymar ve Mbappe’nin sahada olduğu bir takımda, uygun oyun şablonunu bulması elbette kolay olmayacaktı ve olmadı da.

Ligde lider olabilirler fakat sezon başından bu yana oyun kaliteleri hiçbir zaman tatmin etmedi.

Barcelona’da zaman zaman derine gelen Messi, PSG’de bunu sürekli yapmak zorunda kaldı ve üçüncü bölgede yeterince topla buluşamadı.

Taktiksel problemlerin yanında Messi’yi mental olarak olumsuz etkileyen ve bugünlere getiren bir başka etken de Kylian Mbappe ile aynı takımda olması.

Bu, başta kulağa saçma gelebilir fakat Mbappe şu anda dünyanın sayılı yıldızlarından ve kariyerinin başında sayılır. Messi ise sonlara doğru ilerliyor.

Mbappe yükseldikçe Messi’nin yerinde sayması, Paris’te spot ışıklarının Fransız yıldızın üzerinde olmasını ağladı.

Ve kötü haber, Messi buna hiç alışkın değil.

Tüm bu sorunların yanına, Messi’nin sık sık sakatlanması ve millî takım aralarında yorgun düşmesi eklendi.

Ligde ilk dört hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arjantinli süperstar, tam fiziksel durumunu toparladığı anlarda bu kez de millî aralara takıldı.

2022’nin başında bir de koronavirüse yakalanan yıldızın ritim bulması iyice zorlaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde işler yolunda gitse de Ligue 1’de şu ana kadar beklentinin çok altında kaldı.

Messi gibi biri için bunlar aslında tolere edilebilir durumlar. Ancak PSG taraftarının sabırsız davranmasının mantıklı sebepleri de yok değil.

Uzun zamandır hayal ettikleri Şampiyonlar Ligi’ni bu sezon yine kazanamadılar ve üstelik Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsü gibi inanılmaz yıldızlar ile bunu başaramadılar.

Messi şu anda acı çekiyor.

Bilmediği bir yerde, son dönemde kendisini bile tanıyamıyor ve tüm bu olan biten karşısında çaresiz görünüyor.

Üstelik Cristiano Ronaldo’nun, dünyanın en golcü oyuncu unvanını almasından bir gün sonra Paris’te ıslıklanması, kariyerinin en kötü anı olsa gerek.

Bunula birlikte, 2022’nin ilk aylarında taraftarların, özellikle ‘Ultras’ tribün gruplarının, kulüplerine olan düşkünlüğü bir kez daha ayyuka çıktı.

Bu, dünyanın muhtemelen en iyi futbolcusunu ıslıklayacak ve onu kaybetmeyi göze alacak kadar büyük bir sevgi olsa gerek.

Bazıları Messi’nin, PSG’den daha büyük olduğunu savunabilir elbette.

Fakat taraftar için, en azından bazı taraftarlar için en tepede her zaman arma vardı ve bundan sonra da öyle olacak.

Sonuç ise basit.

Bir pazar günü öğleden sonra Paris'te, hiçbir oyuncunun hiçbir kulüpten büyük olamayacağı bir kez daha kanıtlandı.

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