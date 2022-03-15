Mesut Özil, yeteneğiyle büyüleyen Arda Güler'in "dünya standartlarında" olduğunu söylerken kaydettiği gol ve asistine övgüler yağdırdı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini 5'e çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin 2-0 öne geçtiği mücadelede Alanya, Tayfur Bingöl'ün iki golüyle beraberliği yakaladı. Ancak 74. dakikada oyuna giren Arda Güler dört dakika sonra golünü yazdı ve takımını öne geçirirken Fenerbahçe tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu.

Sarı-lacivertlilerin beşinci golünün asisti de 17 yaşındaki on numaradan geldi.

Mesut Özil ne söyledi?

Takımın yıldızı Mesut Özil, Alanya mücadelesinin ardından Fenerbahçe YouTube kanalında Arda Güler'in performansını yorumladı.

Deneyimli oyuncu, genç mevkidaşı hakkında şunları söyledi: "Süper gol, süper asist. World Class (Dünya Standartlarında), kalite. Dünya starı olacak kardeşim."

Arda Güler'in performansı nasıl?

17 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe ile Avrupa da dahil olmak üzere 10 mücadelede görev aldı ve 1 gol, 3 asisti var.

Yaşına rağmen iyi bir oyun bilgisine sahip olan Arda Güler, Türk futbolunun son dönemde çıkardığı nadir yeteneklerden.

Avrupa ekiplerinin de onu izlemeye başladığı biliniyor.

Daha fazlası