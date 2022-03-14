Galatasaray - Beşiktaş derbisini tribünden izleyen Cenk Tosun'dan transfer açıklaması

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Maçı yerinde takip eden isimler arasında Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun da vardı. 2014-2018 yılları arasında siyah beyazlı formayı giydikten sonra Everton'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta oynamıştı.

Sezon sonunda Everton'la sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

Ne söyledi?

NTV muhabiri Övünç Özdem'e konuşan Cenk Tosun, gelecek sezon Beşiktaş maçlarında tribünde mi yoksa saha içinde mi olacağına dair soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

"Everton ile sözleşmem var yaza kadar. Onu şimdiden söylemek doğru olmaz. Beşiktaş’a her sene yazılıyor, sözleşmem var yaza kadar Everton’da devam, ondan sonra karar vereceğiz."

Milli takım formasıyla 45 maçta 18 golü bulunan Cenk Tosun, Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri playoff turunda Portekiz ile oynayacağı maçta kadroda yer alamayacağını açıkladı.

"Portekiz maçına sakatlık durumum yetişmez. Portekiz maçını geçersek finale kalacağız, onu da geçersek Dünya Kupası’na gideriz ama öncelik Portekiz maçı."

Cenk Tosun bu sezon neler yaptı?

Sezona sakat giren tecrübeli golcü iyileştikten sonra Everton'da kadroya girmekte zorlandı. Bu sezon biri Premier Lig'de, ikisi FA Cup'ta olmak üzere üç kez sahaya çıkan Cenk Tosun, toplam 11 dakika süre alabildi.

Cenk Tosun geçtiğimiz günlerde Everton idmanında üst adalesinde meydana gelen yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Tedavisine bir süre İstanbul'da devam edilecek olan Cenk Tosun'un Haziran ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

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