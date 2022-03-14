Manchester United, Old Trafford'u yıkma seçeneğini gündeme aldı

Old Trafford'da kapsamlı bir yenileme çalışması başlatmayı planlayan Manchester United, stadı tamamen yıkıp yeniden yapmayı da seçenekler arasında tutuyor.

Aynı yere yeni bir stadyum inşa edilmesi henüz sadece fikir aşamasında olsa da, United yönetimi tüm ihtimalleri değerlendirmeye kararlı.

Yenileme çalışmaları için henüz bir şirketle anlaşılmadı, fakat çok sayıda şirketin çeşitli tekliflerle kulübün kapısını çaldığı belirtildi.

Neler biliniyor?

Taraftarların maç deneyimini iyileştirmek isteyen yönetim stadı modernleştirmeyi planlıyor. 112 yıllık stadyumu Premier Lig'in yeni arenalarıyla aynı standartlara kavuşturmak için yapılması gereken çok iş var.

Güney Tribünü'nün genişletilmesiyle ilgili planlar yıllardır gündemde, fakat stadyumla ilgili masaya getirilen fikirler bununla sınırlı değil. Önerilerden biri de stadyumu yıkıp sıfırdan yeniden inşa etmek.

Bu şimdilik en düşük olasılığa sahip seçenek gibi gözüküyor. Yönetim takımın iç saha maçlarını Old Trafford'da oynamasına izin verecek bir renovasyon modeline öncelik veriyor. Yeni bir lokasyona geçilmesi ise kesinlikle söz konusu değil.

Kulüp, bir inşaat şirketiyle anlaşmadan önce, karar sürecinde taraftarların düşüncelerine de başvuracak.

Unsplash

Ne söylendi?

Yönetici Collete Roche, geçen ay taraftar forumuna katılarak konuyla ilgili bilgi vermişti.

"Son toplantıdan bu yana dünyanın önde gelen danışmanlarıyla Old Trafford'un modernleştirilmesi için bir plan oluşturmaya çalışıyoruz. Nihai hedefimiz taraftarların maç deneyimini iyileştirmek."

"Mimarlık, mühendislik, inşaat, modelleme, ulaşım, güvenlik ve daha birçok arklı alanda çalışan şirketle görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftalarda partnerlerimizi seçip, projenin ilk aşamasına başlamak istiyoruz. Bu aşamada vizyonumuzu ve hedeflerimizi belirleyeceğiz."

Daha fazla okuma