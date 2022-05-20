Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Al-Amari, oğlunun iki dev kulüp arasında bir seçim yapacağını söyledi ve iki teklifin de eşit olduğunu belirtti.

Dünya Kupası sahibi oyuncu, Lionel Messi ve Neymar ile birlikte oynadığı takımındaki sözleşmesi sona ererken henüz PSG ile kontrat yenilemedi.

Mbappe'nin geleceği belirsizliğini hala koruyor ve Fransız yıldızın annesi kararın tamamen oğluna bağlı olduğunu söylüyor.

Kylian Mbappe'nin annesi ne söyledi?

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Al-Amari, Mısır sitesi "KoraPlus"a şunları söyledi:

"Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra Mbappe yeni kontrat görüşmeleri yapmayacak. Görüşmeler bitti."

"Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anlaşmalarımız var ve görüşmeler çoktan bitti, şimdi Kylian Mbappe'nin bir seçim yapması gerekiyor."

"Real Madrid ve PSG'den gelen iki teklif de eşit, aralarında büyük bir fark yok ama Mbappe'nin istediğini seçmesini bekliyoruz."

Kylian Mbappe için karar vakti 🕰🤙 pic.twitter.com/wLU7OJU47b — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 20, 2022

Kylian Mbappe'nin kararı hangi takımdan yana olabilir?

Kylian Mbappe'nin seçimini hangi takımdan yana kullanacağını Fransız oyuncunun haricinde muhtemelen kimse tahmin edemez.

Ancak Real Madrid'de oynama hayaliyle büyüyen bir futbolcunun, tam da sözleşmesi sona ererken beyaz formayı giyme şansını elinin tersiyle iteceğini düşünmek komik olurdu.

Mbappe iki eşit sözleşme karşısında kararını muhtemelen Real Madrid'den yana kullanacaktır ve kariyerinde "beyaz" bir sayfa açacaktır.

Real Madrid, 28 Mayıs'ta Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Finalin ardından Mbappe transferinin açıklanması mucize olmaz.

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