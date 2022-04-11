YORUM | Miguel Crespo & Miha Zajc: Fenerbahçe yıllardır aradığı orta saha ikilisini buldu mu?

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından ligin en fazla puan toplayan takımı olan ve Konyaspor'u geçerek ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'de Kartal döneminde çok sayıda değişiklik yaşandı.

Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla başlayan süreçte iki dünya çapında oyuncu Luiz Gustavo ve Jose Sosa da formaya hasret kalırken, sarı-lacivertli takımda fark yaratan isimler beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Zajc-Crespo ikilisi oldu.

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut tarafından kadroda düşünülmeyen ve Serie A takımlarından Genoa'ya kiralanan Zajc, Vitor Pereira dönemindeki hazırlık kampının yıldızı olurken, Portekizli hocanın takımda tutma talebi sonrasında Fenerbahçe'de kalmıştı.

Zajc güven kazandı

Empoli'nin Serie B'de şampiyonluğa ulaştığı 2017-2018 sezonunda her ne kadar alt lig olsa da Süper Lig'den çok daha taktiksel bir organizasyonda sezonu 8 gol, 10 asistle tamamlayarak yaratıcılığını ve skor gücünü gözler önüne seren Zajc, Fenerbahçe'de ise beklentileri transferinden ancak 2.5 sezon sonra karşılayabildi.

Koşu mesafesi yüksek ancak top kullanma kalitesi düşük ya da top kullanma kalitesi yüksek ancak koşu kalitesi düşük isimlerin aksine her iki grubun da kesişim kümesinde yer alan Sloven oyuncu, takıma kattığı enerjiyle İsmail Kartal döneminin en sivrilen isimlerinden oldu.

Futbolu ya da herhangi bir sporu profesyonel seviyede yapan her sporcunun ihtiyaç duyduğu antrenör güvenini Fenerbahçe forması altında nihayet kazanmış görünen Zajc'ın son dokuz maçta beş gol kaydetmesi sürpriz olmasa gerek.

Crespo da parlıyor

İsmail Kartal'ın geriden oyun kurarken Konyaspor'da Jevtovic ile uyguladığı merkezdeki iki oyuncudan birini stoperlerin sağına çekip geride üçlü olma düşüncesini Fenerbahçe'ye de taşımasıyla birlikte, topa sahip olma oranında ve başarılı pas sayısında gözle görülür bir artış yaşanan Fenerbahçe'de bu görevi Zajc'ın yanı sıra oldukça iyi bir şekilde yerine getiren bir diğer isim ise Crespo.

Sezon başında Estoril'den transfer olduğu Fenerbahçe'de sezonun performans/fiyat oranı en yüksek isimlerinden birine dönüşen 25 yaşındaki oyuncu, Türk futboluna çok çabuk adapte oldu. Ülkesinde verdiği demeçte Türkiye'deki takımların sadece hücum düşündüğünü ve taktiksel olarak Portekiz'in gerisinde olduğunu aktaran Crespo, özellikle geçiş hücumlarına dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nin en iyi oyuncusu olarak gösterilen ve çıkış yaşaması beklenen bir ismi oldukça düşük bir bonservis bedeliyle transfer eden Fenerbahçe'de bu transfer için dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'yı da tebrik etmek gerekiyor.

2011-2012 sezonundaki Mehmet Topal transferinden bu yana hemen her maçta klasik bir 6 numarayla oynayan Fenerbahçe'nin Zajc ve Crespo ile yaptığı iki 8 numaraya keskin dönüş kısa vadede takımın elde ettiği olumlu sonuçlarda oldukça belirleyici oldu.

Yeni orta sahaya gerek var mı?

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki teknik direktörünü ve kadro yapısını görmeden bu isimlerin gelecek sezon şampiyonluk için yeterli olacağını ya da olamayacağını söylemek kolay değil. Yine de sarı-lacivertli takımın gelecek sezondaki hocası kim olursa olsun ligin en uyumlu merkez orta saha ikilisini kadrosunda bulacak olması hiç şüphesiz büyük bir avantaj.

Crespo ve Zajc'ın tempolu ve dinamik oyunu sadece kendilerini parlatmanın ötesine geçerken, transfer olduğu günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen İrfan Can Kahveci gibi isimlerin de performansını yükseltiyor.

Mert Hakan Yandaş'ın da zaman zaman bu ikilinin yerine görev yapabileceği düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin bu bölgeye transfer yapıp yapmayacağı ve eğer yapacaksa gelecek oyuncunun nasıl bir profil olacağı şimdiden yeni teknik direktör kadar büyük bir merak uyandırıyor.

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