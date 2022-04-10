Süper Lig'de Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı kırmızılı takım karşılaşmayı 2-0 mağlup tamamladı.

Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, yayıncı kuruluşa derbiyi ve takımdaki geleceğini değerlendirdi.

"İlk yarı Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri de diyebiliriz."

"Gelecek hakkında kaygım yok. Sadece bugünün sonucuyla ilgileniyorum. Kulübümüz ve taraftarımız için önemli bir maçtı. Ben gelmeden önce de ben geldikten sonra da Galatasaray için zor bir sezondu.

Galatasaray'daki başkanlık konusu

İspanyol teknik direktör, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimi ile ilgili de görüşlerini paylaştı.

"Benim için bir sonraki başkanın kim olacağı önemli değil. Önümüzde 6 maç var, kazanmaya çalışacağım. Projeyle ilgili bir şey. Türkiye'de gördüğüm şey, bir sonraki maçı kazanmak haricinde bir proje olmuyor.

"Benim ve ekibimin işi, olabilecek maksimum sayıda maç kazanmak. Kaygılanmıyorum dememin sebebi şu, benim kontrol edebileceğim bir şey değil. Burada olmaktan çok memnunum."

"Zamana ihtiyaç var"

Domenec Torrent, sezon başında Galatasaray camiasında öne çıkan proje konusuna da değindi.

"Üç maç kazanınca herkes mutlu, bir maç kazanınca herkes mutsuz oluyorsa ve değişikliğe gidiliyorsa, bu proje ile alakalıdır. Yapacak bir şey yok.

"Çok büyük hocalar, çoğu zaman ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı. Ama onlarla devam ettiler. Proje eğer bir sonraki maçı kazanmaksa sadece, biz de böyle yaparız."

Daha fazla okuma

PSG'nin yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçmişte bir partnerini aldattığını itiraf etti

Aguero'dan Guardiola'ya tavsiye: "Phil Foden daha çok oynamalı"