Aguero'dan Guardiola'ya tavsiye: "Phil Foden daha çok oynamalı"

Sergio Agüero, Phil Foden'ın neslinin en iyi İngiliz oyuncusu olabileceğine inanıyor ve Pep Guardiola'nın ona daha fazla oynama süresi vermesi gerektiğini düşünüyor.

Bu yorumlarından kısa bir süre sonra, 21 yaşındaki İngiliz oyuncu, Pazar günü Liverpool karşısında Manchester City'nin ilk 11'ine dahil edildi.

Agüero, kendisinin "inanılmaz bir yetenek" olduğuna inandığı için eski takım arkadaşından harika şeyler bekliyor.

Ne söylendi?

Aguero, TyC'ye yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, favori oyuncum Atletico'ya karşı oyunu değiştirdi: Phil Foden," dedi. Sorunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama Pep, onu biraz daha çok sahaya sürmeli. Artık oynamadığıma göre söyleyebilirim!

"Bir gün bana kimi sevdiğimi sordunuz, ben de sana Foden'i söyledim."

Stake'e şunları söyledi: "Phil Foden inanılmaz bir yetenek ve Kevin De Bruyne'e yaptığı asist, bir anda yaratabileceklerinin bir örneğiydi.

"Kendi neslinin en iyi İngiliz yeteneği olabilir.

"O kadar kaliteli ki ve hala 21 yaşında olduğunu unutmayın. Öğrenmek ve daha iyi olmak için çok zamanı var."

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Foden, bu sezon son Premier Lig şampiyonu için 35 kez forma giydi, 11 gol attı ve yedi asist kaydetti.

City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında hafta ortasında Atletico Madrid'i mağlup ederken karşılaşmanın yıldızlarından biriydi.

Kevin De Bruyne'e yaptığı asist ile İngiliz ekibi 1-0 kazandı ve City turda avantaj sağladı.

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