Jurgen Klopp'tan Manchester City maçı yorumu: "Destansı bir boks maçı gibiydi"

Manchester City, Etihad Stadyumu'ndaki büyüleyici karşılaşmada Liverpool ile 2-2 berabere kalmasına rağmen Premier Lig'in zirvesindeki yerini korudu.

City, Kevin De Bruyne ve Gabriel Jesus ile iki kez liderliği ele geçirdi ama Diogo Jota ve Sadio Mane, yanıt verdi.

Ne söylendi?

Klopp, NBC'ye verdiği demeçte, "Bir boks dövüşü, destansı bir maç gibiydi" dedi.

"Kollarınızı bir saniyeliğine boşluğa uzatırsanız, darbeyi alırsınız. Her iki takıma da olan buydu.

"Gerçekten bir yıl kadar önce sahip olduğumuzdan bir adım daha ileri olduğumuzu düşünüyorum. Bu oyunlarda yapmamız gereken şey bu. Gerçekten çok iyi savunma yapıyorlar, ancak onlara mücadele vermek mümkün ve bu yaptığımız gerçekten zor."

"Biraz daha yapmak isterdim ama yoğunluğu çılgıncaydı."

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Manchester City, Liverpool'a kaybetmemesiyle ligde 7 maç kala puan farkını ve dolayısıyla avantajını korudu.

Öte yandan Pep Guardiola ve ekibi özellikle ilk yarıdaki performansı düşündükçe sonuçtan pişmanlık duyabilir.

Manchester City'nin açılış golünü atan Kevin De Bruyne, Sky Sports'a "Zordu" dedi.

"Dürüst olmak gerekirse bence mükemmel oynadık. Oynama şeklimiz çok iyiydi ve daha fazla gol atmalıyız. Durum bu. Harika bir oyundu.

"Bence ama yine de kazanıyorduk. İkinci yarının başlama şekli hayal kırıklığıydı. Bence harika oynadık ve maçı kazanmak için yeterince fırsat yarattık."

Yine de, taraflar arasında gol beklentisinin neredeyse eşit olduğu çekişmeli bir maçtı.

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