YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Bir takım taraftarı için zirve neresidir?

Lig şampiyonluğu mu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu?

Belki de her ikisi de.

Evet, Real Madrid bu sezon La Liga'yı ezici bir üstünlükle şampiyon olarak tamamlayalı çok oldu. Cumartesi akşamı da Liverpool ile Paris'te Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecekler.

Fakat yine de şu sıralar Madrid taraftarlarını huzursuz eden bir şeyler var. 'Bundan daha iyisi ne olabilir?' diyebilirsiniz, fakat saha dışında bazı gerçekler söz konusu.

Real'in 2000-2007 yılları arasındak dönemi 'Los Galacticos' (Galaksililer) olarak anıldı. Çünkü dönemin hemen hemen bütün süperstarları, yine Florentino Perez başkanlığındaki kulüpte toplandı.

Roberto Carlos, Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, ve David Beckham gibi yıldızlar, ihtişamlı Real kadrosunu oluşturdu.

Gerçekten de o dönemlerde Real, her transfer sezonunda dünyanın en büyük yıldızlarını kadroya katıyordu ve İspanyol basını bir süre sonra Real Madrid'e 'Los Galacticos' lakabını taktı.

Fakat özellikle 2007'den sonra, her zaman o eski ihtişamlı transferler gerçekleşmedi.

Bugüne kadar, aradan geçen 15 yılda ' Los Galacticos' kalibresinde iki transfer gerçekleşti ve bunların ikisi de 2019-2010 sezonunda oldu.

Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Real Madrid, aynı zamanda AC Milan'ın yıldızı Kaka'yı da renklerine bağladı ve eski döneme dönüş sinyali verdi.

Fakat devamı gelmedi.

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2013-14 sezonunda Garet Bale, her ne kadar o dönemde kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuş olsa da, henüz Los Galacticos kalibresinde bir oyuncu değildi.

Nitekim yolun sonunda Real, Galli sol kanadı kapı dışına koydu.

James Rodriguez transferi de etki yarattı fakat istenilen seviye yine bu değildi.

Perez, Eden Hazard transferi öncesi 2018 yılında bu konuyu dillendirmiş ve şunları söylemişti:

"Kulübü güçlendirmek zorundayız. Bu kadro,büyük isimlerle güçlenecek.

"Eşsiz şampiyonluklar kazandık. Finansal güce sahibiz ve milyonlarca taraftarın desteğine sahibiz.

"Kazanmaya devam edeceğiz ve kimse bundan şüphe etmesin."

Başkan, bu sözünün ardından Eden Hazard'ı 115 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ile renklerine bağladı. Süreç istenilen gibi gitmedi fakat en azından, özlenen bir yıldız transferi gerçekleşmişti.

Tabii bu, Real Madrid taraftarlarının ağzına bir parmak bal çalmaktan öteye gidemedi. Aslında Perez, devamını istedi ve büyük bir hedefi vardı. Ancak PSG, bu planı yerle bir etti.

Bilindiği gibi Kylian Mbappe, çocukluk aşkı Real Madrid'e transfer olmak istiyordu ve zaman zaman üstü kapalı da olsa bunu istediğini zaman zaman dillendiriyordu.

Aslında uzun yıllardır bir 'süperstar' transferi yapamayan Real için tüm şartlar da uygun hale gelmişti.

Hatta Real o kadar aceleciydi ki sözleşmesi bir sene sonra bitecek oyuncu için 220 milyon euro bonservis teklif etti. Fakat iş, bu sezona aldı.

Real, ocak ayı transfer döneminde de girişimlerini sürdürdü ve gelecekten umutluydu.

Başkan Perez, yaptığı açıklamalarla taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyordu. Mbappe ise daha sakindi ve dedikoduları reddetti.

"PSG'den ayrılmak istediğimi ağustos ayında söylediğim yönündeki iddialar bir yalan çünkü düşüncemi Ttemmuz ayında paylaşmıştım.

"Şu ana dek yeni bir sözleşme imzalamadım ama futbolda neler olabileceğini bilmiyoruz."

Fransız golcü, söylentileri reddetse de her zaman açık bir kapı bıraktı.

Açıkçası herkes, bu yaz Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağını düşünüyordu fakat olmadı.

Bu transferin gerçekleşmemesinin altında bir değil, birçok sebep yatıyor olabilir. Mesela Mbappe'nin son dönemde oldukça huzurlu olması.

Lionel Messi'nin transferinin ardından Mbappe, kendisini PSG'de daha mutlu hissetmeye başladı.

Çünkü, birçok insana göre dünyanın en iyisi ile aynı takımda olmasına rağmen spot ışıkları Messi'nin değil, onun üzerindeydi.

Protestoları hatırlayın.

Messi ve Neymar'ın ıslıklandığı sahnede, takımda tek alkış alan kişi Mbappe'ydi.

Hiç şüphe yok ki bu durum, onun hoşuna gitti. Fakat bu elbette yeterli değildi.

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PSG tarafı, çıkan spekülasyonlara rağmen rahat ve sabırlı davrandı ve sonunda, Mbappe'ye Messi ve Neymar'dan daha fazla maaş vererek, yıldız oyuncuyu Paris'te kalmaya ikna etti.

Perez'e ise kibarca, "Yolu açık olsun" demek düştü.

Bununla birlikte, Real Madrid oyuncuları da şaşkınlığını gizleyemedi ve bu sürpriz, Mbappe'ye tepkilere yol açtı.

Orta saha oyuncusu Fede Valverde, Twitter'daki paylaşımında doğrudan Mbappe'yi hedef almasa da bir imada bulundu ve, "Madrid'de oynamak herkesin sahip olamayacağı bir ayrıcalıktır" dedi.

Karim Benzema'ya bu soru sorulduğunda ise Fransız yıldız, "Şu anda küçük şeylerle uğraşmıyorum. Şampiyonlar Ligi finaline odaklandık" yorumunu yaparak durumu küçümsedi.

Real Madrid için Liverpool finali, ilginç bir şekilde daha önemli hale geldi. Carlo Ancelotti ve öğrencilerinin kupayı, Mbappe'nin yaşadığı Paris'te kaldırmasının ne anlama geleceğini bir düşünün.

Fakat ne olursa olsun, Perez bir yolunu bulup taraftarların yıllardır hasretini çektiği 'süperstar' transferini gerçekleştirmeye çalışacak.

İşin kötü yanı, Mbappe'yi alacaklarından emin oldukları için Erling Haaland transferinde masayı terk etmeleri oldu.

Şimdi Haaland, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında kendisine yeni bir sayfa açtı.

Mbappe ise hâlâ Paris'te.

Gözler belki Mohamed Salah, Sadio Mane gibi isimlere çevrilebilir.

Fakat artık şu gerçeği kabul etmek gerekir. 2000'li yılların başında değiliz ve futbol, ekonomik anlamda büyük bir evrime uğradı.

O dönemde en büyük söz sahibi Real Madrid'di. Fakat şimdi durum farklı.

Hem Arap hem de ABD sermayesi futbola gireli çok oldu.

İleride bir gün büyük Real Madrid'in, Mbappe gibi başka bir yıldızı Newcastle United'a kaptırmayacağını kim garanti edebilir?

Real, şampiyonluklarda yine her zaman zirvede olabilir.

Fakat futbolun 'ekonomik' zirvesinde değişen güç dengelerinden dolayı 'Los Galacticos' belki de bir daha hiç geri gelmeyecek.

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