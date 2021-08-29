İlk yarıda iki farkla öne geçen Galatasaray, savunmadaki devam eden sıkıntıları nedeniyle Kasımpaşa ile puanları paylaştı.

YORUM | Osman Can Erkut @erkutosmancan

Süper Lig’e Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, son olarak ise Avrupa Ligi ön eleme turunda Randers’ı mağlup etmişti.

Özellikle Randers maçının ikinci devresinde oynanan baskın oyunla umutlanan sarı-kırmızılılar, yükselişlerini Kasımpaşa karşısında da sürdürmek ve bu yoğun fikstürden uç puanla çıkmak istiyordu.

Fatih Terim’in öğrencileri, maçın ilk yarısında da bu yükselen formun devam edeceğinin sinyallerini vermeyi başardılar. Ancak sezon başından beri süregelen kimi kurgusal hatalar ve ikinci devredeki olumlu sonuç vermeyen değişiklikler, Kasımpaşa’nın hem skora hem de oyuna ortak olmasına neden oldu.

"Rumen iş birliği" ve ilk yarıdaki etkili oyun

İlk yarının ilerleyen dakikalarında oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray, 32. ve 38. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçmeyi başardı.

Orta saha hattında Berkan Kutlu’nun önünde yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan’a görev veren Fatih Terim, yeni yıldızlarından fazlasıyla faydalanacağının işaretlerini verdi.

Cicaldau; temposuyla ve oyunun iki yönündeki etkinliğiyle fark yarattı. Sarı-kırmızılıların attığı ilk golde oyunu başlatan isim olan Rumen orta saha, pozisyonun devamında da rakip ceza sahasına koştu ve topu ağlarla buluşturdu. Alexandru Cicaldau, Hatayspor karşısında da benzer bir pozisyon yakalamış ve attığı koşunun ardından yaptığı vuruşta direği geçememişti. 45 dakika sahada kalan Cicaldau, rakip kaleye iki isabetli şut göndermesinin yanı sıra maçı %81 pas isabet oranıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılıların bir diğer yeni Rumen yıldızı Morutan ise vatandaşıa kıyasla daha “sanatçı” ruhlu bir oyuncu olduğunu gösterdi. Fatih Terim’in orta alanda görev verdiği oyuncu, bileklerine ne kadar hakim olduğunu ikinci golde kanıtladı. Terim’im sağ kenarda da kullanabileceği Morutan, Feghouli ile birlikte sarı-kırmızlıların üçüncü bölgedeki en yaratıcı ismi olacak gibi görünüyor.

72 dakika sahada kalan Rumen oyuncu, 43 kez topla buluştu ve maçı üç başarılı dripling ile tamamladı. Ayrıca bir kilit pasla oynayan Morutan, %83 pas isabetine sahipti.

Cicaldau’nun temposundan, koşularından ve bunun getirdiği skorerlikten faydalanan Galatasaray, Morutan’ın da ince işlerdeki becerisini uzun vadede büyük bir kazanca çevirebilir.

Oyun kurulumundaki sıkıntılar devam etti

Sezon başından bu yana her iki kulvarda oynadığı maçlarda da Galatasaray’ın rakiplerinin ortak bir noktası vardı: Ön alan presi.

Savunmada yapılan bireysel hatalardan dem vuran Galatasaray ise ön alanda baskı uygulayan rakiplerine karşı bir çözüm üretememiş ve oyun kurulumunda önemli sıkıntılar yaşamıştı. Yoğun fikstürün de etkisiyle savunma önünde Taylan Antalyalı’nın yerine Berkan Kutlu ile başlayan Galatasaray, ilk yarıda pas kalitesi anlamında istediğini tam olarak bulamadı. Böyle bir durumda Taylan Antalyalı hamlesinin takımı bu yönden rahatlatması beklenebilirdi ve Fatih Terim de ikinci yarıya bu hamleyle başladı.

Ancak işler pek de beklenildiği gibi gitmedi. Kasımpaşa’nın bulduğu ikinci golde yaptığı büyük hatanın yanı sıra Taylan Antalyalı, bireysel anlamda Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçını geride bıraktı.

Buna karşın yine de Galatasaray’ın oyun kurulumunda yaşadığı sorunları yalnızca bireysel hatalarla açıklamak özellikle uzun vadede istenilen sonucu veremeyebilir zira Galatasaray oynadığı her maçta benzer goller yemeye ve pozisyonlar vermeye devam ediyor. Gidişat böyle oldukça tıpkı Giresunspor, Hatayspor, Randers ve Kasımpaşa gibi Galatasaray’ın diğer rakiplerinin de ana planlarını ön alan presi üzerinden kurgulayacaklarını tahmin etmek pek de zor değil. Bakalım sarı-kırmızılılar, ön alanda baskı uygulayan rakiplerine ilerleyen süreçte nasıl bir karşılık verecek?

Diagne – Mostafa Mohamed değişikliği

Galatasaray’da en uçta maça başlayan Diagne, her ne kadar birkaç fırsatı değerlendiremese de oyuna verdiği katkı bakımından ne kadar geliştiğini Kasımpaşa maçında da gösteriyordu.

İlk yarıda sarı-kırmızılıların hücum ve orta saha arasındaki bağlantıyı kurmak için derine gelen, hareketliliğiyle takım arkadaşlarına alan açan, kısacası Galatasaray’ın oyunu rakip yarı sahaya yığmasına olanak sağlayan bir santrforu vardı.

Ancak muhtemelen sıkışık fikstür nedeniyle Diagne’yi dinlendirmek ve bir yandan da Mohamed’i kazanmak isteyen Terim, ikinci devreye bu değişiklikle başladı. Mısırlı golcünün bağlantı oyunundaki zaafları ise Galatasaray’ın ilk yarıdaki gibi baskı kurmasına engel oldu.

Geçtiğimiz dönemde Fatih Terim’in “Bonservisinin alınıp alınmayacağını kendisi belirleyecek.” dediği Mohamed’in formayı kapmak ve kalıcı olmak için tıpkı Diagne gibi oyununa çeşitlilik kazandırması gerekiyor.

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