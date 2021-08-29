Barcelona'dan Juventus'a Agüero teklifi!

Lionel Messi'yi elinde tutamayan Barcelona, bir başka Arjantinli yıldızını daha çok ses getirecek bir şekilde kaybedebilir.

La Liga'nın katı maaş bütçesi kurallarından ötürü Lionel Messi'yi elinde tutamayan ve PSG'ye kaptıran Barcelona'da çalkantılı günler devam ederken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. Tuttosport'ta yer alan haberde Katalan ekibinin bu yaz kadrosuna kattığı Sergio Agüero'yu Juventus'a önerdiği öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Juventus'un bu teklife vereceği cevap henüz netleşmezken, bu teklifte Manchester City'den transfer edilen Arjantinli oyuncunun Messi'nin ayrılığı sonrasında kulüpte mutsuz olmasının önemli bir rol oynadığı tahmin ediliyor.

Barcelona ile maça çıkmadı

Efsanesi olduğu İngiliz ekibiyle sona eren kontratının ardından Messi ile birlikte oynamak için Barcelona'dan gelen teklifi kabul eden Agüero, yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Agüero, Barcelona'nın bu sezon oynadığı iki lig karşılaşmasında da sakatlığından ötürü forma giymemişti.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle Manchester City'de düzenli bir şekilde oynama imkanı bulamayan 33 yaşındaki yıldız, Premier Lig'de oynadığı 12 maçta 4 gol attı. Ada'dan 184 gol ve sayısız başarıyla ayrılan Agüero, Juventus'a transfer olması halinde hücum hattında bir diğer vatandaşı Paolo Dybala ile birlikte görev yapacak.

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