Wanda Nara'dan, Icardi'ye: Bir 'sürtük' için aileni mahvettin!

PSG'nin Arjantinli yıldız forveti Mauro İcardi'nin, eşi Wanda Nara'yı aldattığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü.

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara instagramdan gizemli bir mesaj paylaştı. Daha sonra mesajı silen Wanda, bir kez daha paylaşınca sosyal medya bir anda sarsıldı. Mauro İcardi'nin kendisine sadakatsizlik yaptığını belirten Wanda Nara, eşi İcardi'nin kendisini altaddığı yönünde bir gönderi paylaştı.

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan İcardi ve Wanda Nara çifti, ayrıldıkları yönündeki haberleri alevlendirdi. İcardi'nin eşi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. PSG'nin yıldız forveti ve eşi Wanda Nara arasında tam olarak ne olduğu anlaşılmasa da sosyal medyada birçok spekülatif iddia ortaya atılıyor. Çiftin ayrılma ihtimalleri üzerinde dururlurken Mauro İcardi'nin hayatında başka bir kadının olduğu söyleniyor.

Ne konuşuluyor?

Çiftin ayrılacağına dair birçok şey konuşulurken Arjantin'den de konuyla alakalı haberler gelmeye başladı. İcardi'nin, Wanda Nara'yı aldattığı kadının 'La China' olarak bilinen Maria Eugenia Suarez olduğu ifade ediliyor. 1992 doğumlu olan Maria, Arjantin'de iyi tanınan ve beğenilen bir model olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda şarkıcı olan Maria Eugenia ile Mauro İcardi arasında bir aşkın başladığı konuşuluyor.

Aldatılma haberleri çıkmadan önce de Mauro İcardi ve Maria Eugenia'nın birbirllerini tanıdıklarına dikkat çekilirken Wanda Nara'nın, Arjantin'de tanınan bir gazateciye İcardi'den ayrıldığını söylediği iddia ediliyor.

Wanda Nara, sosyal medyadan paylaştığı bir gönderide, "Bir sürtük için aileni mahvettin" şeklinde bir mesaj yayınladı.

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