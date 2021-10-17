Zirvede sıcak saatler

Süper Lig'in dokuzuncu dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de haftanın maçında lider Fenerbahçe deplasmanda en yakın takipçisi Trabzonspor'a konuk olacak. Haftayı lider tamamlayacak takımı belirleyecek karşılaşmanın büyük bir heyecana sahne olması beklenirken, Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak zirve mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ie, Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min-Jae Kim, Szalai, Samuel, Gustavo, Sosa, Ferdi, Rossi, Mesut, Berisha

130. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçları

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.