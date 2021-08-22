ÖZEL | "Batshuayi, Beşiktaş'ta Chelsea'ye neler kaçırdığını gösterecek"

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi son yıllarda bulamadığı istikrarı Türkiye'de yakalayabilir mi?

Geçtiğimiz sezonu Vincent Aboubakar ile birlikte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezona gözlerini Michy Batshuayi ile açtı.

Siyah-beyazlılar'ın Chelsea'den kadroya kazandırdığı Belçikalı golcü, Süper Lig'deki ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıktı.

Michy Batshuayi'nin merak edilen yönlerini Goal Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'ya sorduk.

Batshuayi Chelsea’ye büyük umutlarla transfer olmuştu ve Chelsea oyuncu için yüksek bir bonservis ücreti ödemişti. Ancak Batshuayi Chelsea kariyerinde takımı için önemli bir parça olamadı. Sizce bunun sebebi nedir?

"Evet, bu biraz ilginç bir olay. Batshuayi birkaç yıl önce 33 milyon pound gibi büyük bir bonservis bedeli karşılığında Chelsea’ye transfer olmuştu Birçok kişi ondan çok daha fazlasını bekliyordu ancak Batshuayi Chelsea’de gerçek potansiyeline ulaşamadı.

İlk etapta takımın teknik direktörü Antonio Conte’ydi ve onu daha çok bir rotasyon oyuncusu olarak kullanmıştı. Aslında Batshuayi de bu rolde oldukça başarılı olmuştu, o sezon yedekten oyuna dahil olup birçok gole imza atmıştı. Ama bu durumdaki tüm oyuncular gibi o da ilk 11’de düzenli olarak forma giymek istemişti.

Kulüpte geçirdiği 18 aylık sürecin ardından Chelsea onu kiralık göndermişti. Bu süreçte Conte ise Batshuayi’nin iyi bir bitirici olduğunu, skorerlik konusunda sıkıntı yaşamadığını ancak kendisinin taktiksel talimatlarını dinlemediğini söylemişti. İtalyan teknik adam, oyuncusunun bağlantı oyununda yeterli katkıyı veremediğinden, topu ayağında tutup takım arkadaşlarına alan açamadığından şikayetçiydi. O dönem Chelsea’nin kadrosunda Eden Hazard gibi bir oyuncu da vardı ve Conte santrforundan bu niteliklere sahip olmasını bekliyordu.

Bence bu nokta Batshuayi’nin en göze çarpan eksikliklerinden bir tanesi ve oyuncu da kariyeri boyunca bunu aşmak için bir hayli çaba sarf etti. Kane veya Drogba gibi santrforlarda gördüğümüz rakip kaleye sırtı dönük oyunda Batshuayi’nin çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ancak buna karşın çok iyi bir bitiriciliğe sahip, kariyerinin her döneminde de bunu gösterdi.

Chelsea kariyerinin genelini ise kiralık olarak farklı takımlarda geçirdi. Frank Lampard onu bir sezon boyunca kullanmıştı ama yine rotasyonda şans buluyordu. Ve o sezon yalnızca Tammy Abraham’la forma rekabeti veriyordu, önünde Diego Costa gibi bir rakip de yoktu ama Abraham çok daha fazla süre almıştı. Bence bu, Batshuayi’nin Chelsea’de kendisine yer bulamadığının bir göstergesiydi, bu birliktelik oyuncu için pek de iyi sonuçlar doğurmamıştı. Ancak şimdi Chelsea defteri onun için kapandı, Beşiktaş’ın da harika bir oyuncuyu kadrosuna kattığını düşünüyorum."

Batshuayi kiralık olarak Dortmund ve Valencia gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giydi. Zaman zaman iyi performanslar gösterdi ancak bunlar da sezon geneli olarak ele aldığımızda yeterli değildi. Batshuayi’nin istikrar yakalaması için nelere ihtiyacı var?

"Bence Batshuayi’nin sevgiye ve desteğe ihtiyacı var. Batshuayi, taraftarların yarattığı o atmosferi seven bir oyuncu. Genellikle taraftarların tweet’lerini yanıtlar ve kendisine gelen tüm mesajları okur. Bu açıdan da Beşiktaş’ta mutlu olacağını düşünüyorum. Bathshuayi’nin oynamaktan keyif aldığı son kulüp Dortmund’du, orada çok iyi performans göstermişti ve gerçekten de mutluydu. Dortmund da onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istemişti. Ancak Chelsea onun için 40 milyon euro’luk bir bonservis bedeli belirlemişti, Dortmund ise bu ücreti çok yüksek bulduğu için transferden vazgeçmişti. ❓ Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi'nin istikrar için neye ihtiyacı var?



🗣️ Nizaar Kinsella: Batshuayi'nin sevgiye ihtiyacı var. Kendini Türkiye'de önemli hissedecektir.



Goal Chelsea Muhabiri @NizaarKinsella, @idilerintetik'e anlattı ⚪⚫ pic.twitter.com/6sgH1nyHdh — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 21, 2021 Belki de Chelsea o dönem yanlış bir karar vermişti çünkü şu anda Batshuayi’den o kadar yüksek bir gelir elde etme imkanları kalmadı. Sezon sonunda Beşiktaş oyuncunun bonservisini alsa bile Chelsea o miktarda bir gelir elde edemeyecek. Dediğim gibi, Batshuayi’nin Dortmund’daki atmosfere , sevgiye ve desteğe ihtiyacı var. Orada taraftarlardan destek görüyordu ve onlarla iyi bir bağ kurmuştu. Teknik direktörünün de güvenini kazanmıştı ve hafta düzenli olarak forma giyiyordu, hatalar yapsa da süre almaya devam ediyordu. Umarım Beşiktaş’ta da aradığı bu ortama sahip olur, zaten kulübün planları da o yönde. Ayrıca bence Batshuayi Süper Lig’de kendisine güvenini tekrar yakalayacaktır, bu yönden de harika bir birliktelik olacağını düşünüyorum."

Beşiktaş geçen sezon Vincent Aboubakar ile şampiyonluğa ulaştı ve şimdi forvet bölgesinde onun yerini Michy alacak. İki oyuncuyu kıyaslarsak ne gibi benzerlikleri var ya da ne gibi farklılıklara sahipler?

"Yerine geldiği Abubakar hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim ama Batshuayi hakkındaki basit şey onun çok iyi bir bitirici olduğu. Bence o en iyi performasını iki forvet oynadığı zaman gösteriyor. Tek forvet de oynayabiliyor ama ona doğru bir şekilde servis yapılmasına ihtiyacı oluyor. Ceza alanı çevresinde kısa paslaşmaları seviyor. Uzun mesafeli toplarla oynamayı sevmiyor. Eski moda direkt, iyi tekniğe dayalı futbol oynamayı seviyor. Belçika’da bu şekilde yetişti. Kısa paslar ve hızı ile koşabileceği savunmanın arkasına atılan toplar ile bitiriciliğini gösterecektir. ❓ Michy Batshuayi'nin Vincent Aboubakar ile benzer yönleri var mı?



🗣️ Nizaar Kinsella: Tek forvet de oynayabiliyor ama ona doğru bir şekilde servis yapılmasına ihtiyacı oluyor



Goal Chelsea Muhabiri @NizaarKinsella, @idilerintetik'e anlattı ⚪⚫ pic.twitter.com/l4lHePp80c — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 21, 2021 Çok golcü bir oyuncu, Chelsea’de gördüğüm en iyi golcülerden biri. Gol atmak dışında bir forvetin sahip olması gereken diğer özellikleri çok iyi olması da golcülük onun adına aksi söylenemeyecek bir özelliği. Beşiktaş’ın kazancının bu olduğunu düşünüyorum. Tanınırlık ve kalite anlamında Türkiye Ligi’ndeki en iyisi değilse bile en iyilerden biridir. Ondan beklentim muhteşem bir sezon geçireceği yönünde ve bence bu çok ilginç bir transfer."

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek ve bu şüphesiz Batshuayi'nin kariyeri için de çok önemli bir dönem. Sence bu sezon son yıllarda veremediğini Beşiktaş'ta verebilir mi?

"Evet, bence öyle olacak. Beşiktaş’a baktığımızda kendi liglerinde güçlü, aynı zamanda şampiyonlar ligindeler ve başaltı bir takım. Onun, en iyi takımlardan birinde ve en iyi forvetlerden biri olduğu ligte çok gol atarak kendine güvenini kazanacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nin de onun Chelsea’de ya da en iyi takımlardan birinde oynayabilecek kadar iyiyim diyebileceği ve bunu kendine inandırıp Chelsea’ye neyi kaçırdıklarını gösterebileceği bir vitrin olacağını düşünüyorum. Dortmund’ta da çok iyi oynamıştı, Şampiyonlar Ligi ona bunu diyebilmek için bir fırsat bence ve bu fırsatı da kullacaktır. Kariyeri boyuncu biraz enerjisi, biraz ateşi ve hatta biraz öfkesi de vardı. Belki de bu motivasyonla ve tutkuyla Beşiktaş’a çok yardımcı olabilir. Kesinlikle çok tutkulu biri. Gerçekten onun performansını görmek için çok heyecanlıyım. Şampiyonlar Ligi her zaman zorlu olmuştur. İngiliz takımları çok zengin olması, PSG’nin çok parası olması gibi durumlardan ötürü, özellikle Türk takımları için gittikçe zorlaşıyor. Güzel başarılar elde etmek çok zor olacak. Beşiktaş’ın halen çok büyük bir kulüp olduğunu ve Batshuayi’nin de halen büyük bir oyuncu olduğu gösterebileceği bir fırsat olacak."

Batshuayi geçen sezon Crystal Palace'ta oynadı ve beklentilerin uzağındaydı. Vasat bir sezonun ardından Beşiktaş'a transfer olması şaşırtıcı mı?