YORUM | Fenerbahçe, Altay karşısında sabırlı oyunun meyvesini aldı

Altay deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de üçte üç yaparak yükselen formunu sürdürdü.

Ligde ilk iki haftayı kayıpsız geçen, Avrupa’da ise Helsinki deplasmanındaki beş gollü galibiyetle adını gruplara yazdıran Fenerbahçe, eksiklere ve henüz yapılamayan transferlere rağmen kusursuz başlangıcını sürdürdü.

Karşılaşmaya Serdar Dursun, İrfan Can Kahvesi, Dimitrios Pelkas ve Filip Novak’tan yoksun çıkan Fenerbahçe’de, takımla birlikte maç öncesi kampına katılan Mesut Özil de kasığında hissettiği ağrı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sahaya HJK Helsinki maçındaki 11’e göre iki değişiklikle çıkan Vitor Pereira, Mesut’un yerine Muhammed Gümüşkaya’ya görev verdi. Finlandiya deplasmanında stoperde görev yapan Luis Gustavo, Miha Zajc’ın yerine orta sahaya dönerken, Min Jae Kim savunmanın merkezinde yer aldı.

Altay’ın özellikle top Fenerbahçe’deyken kalabalık tuttuğu savunma hattı ve disiplini bozmayan görüntüsü, sarı lacivertli ekibin istediği boşlukları bulmasına engel oldu. Fenerbahçe orta sahadan, hatta zaman zaman savunmadan pek çok uzun pas denemesinde bulundu, ancak bu denemeler ekseriyetle sonuçsuz kaldı. Fenerbahçe’nin sol kanatta kurduğu üçgenlerle tek pas üzerinden geliştirdiği hücumlar akıcı ve etkili gözükse de, bu organizasyonu nadir anlarda görebildik. Osayi-Samuel ve Muhammed ile sonlanan iki tehlikeli atak dışında oldukça kısır bir ilk yarı izledik.

Altay'a nefes aldırmadı

Altay-Fenerbahçe karşılaşması Süper Lig’de bu sezon ilk yarısında isabetli şut çekilmeyen ilk maç oldu. Fenerbahçe ilk 45 dakikayı üç isabetsiz şut ve dört isabetsiz orta girişimiyle tamamlarken, hücumda etkisiz gözüktü. Ancak sarı lacivertlilerin ilk yarıdaki hücum istatistiklerine bakıp yanılgıya düşmemek gerek. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda, Vitor Pereira’nın bu tehlikeli deplasmana ‘önce güvenlik’ parolasıyla çıkarak ne kadar doğru bir karar verdiğini görebiliyoruz.

Ligin ilk iki haftasında 14’ü isabetli 39 şut çeken Altay, tam yedi gol atmıştı. İzmir temsilcisi aynı zamanda 88 kez ile rakip ceza sahasına en çok giren takımdı. Fenerbahçe hücumdan ödün vermek pahasına da olsa ligin flaş takımı Altay’ı tamamen nötralize etmeyi başardı. İlk iki maçta rakip ceza sahasına adeta kamp kuran Altay, bu akşam ilk yarıda Fenerbahçe ceza sahasına adım dahi atamadı. 90 dakika boyunca çektiği dokuz şutta kaleyi bulamayan Altay, bu sezon Çaykur Rizespor'un ardından bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamlayan ikinci takım oldu.

0 - Altay - Fenerbahçe maçı, bu sezon ilk yarısında isabetli şut çekilmeyen ilk Süper Lig karşılaşması oldu. 🥱. — OptaCan (@OptaCan) August 29, 2021

Önce durdurdu, sonra vurdu

İlk yarıdaki sabırlı futbolun ardından ikinci yarıya çok tempolu giren Fenerbahçe, rakibin üzerine gideceği zamanı tıpkı Adana Demirspor maçında olduğu gibi doğru seçti. Sarı lacivertliler, Adana deplasmanında da ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamlamıştı. O maçta galibiyet Mesut’un 46. dakikadaki golüyle gelmişti. Bu kez ise Ferdi’nin müthiş bireysel çabasıyla attığı gol kilidi açtı. Cebrail’den yatarak müdahaleyle kazandığı topu çok iyi kullanan Ferdi, içeri katettikten sonra ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla fileleri buldu. Süper Lig'deki ilk maçına Ağustos 2019'da çıkan Ferdi, o tarihten bu yana ceza sahası dışından attığı dört golle, Fenerbahçe’nin bu alandaki lideri konumunda.

Yalnızca dört dakika sonra, Helsinki maçına yaptığı hat-trick’le damga vuran Enner Valencia sahneye çıktı. İlk golün sahibi Ferdi, bu kez asisti yapan isimdi. Farkı ikiye çıkardıktan sonra oldukça rahatlayan Fenerbahçe, başından beri topun hakimi olduğu maçta kontrolü tamamen ele geçirdi.

Min Jae Kim güven veriyor

Fenerbahçe’nin yeni oyuncusu Min Jae Kim, savunmadaki rolüyle ne kadar önemli bir transfer olduğunu herkese gösterdi. Hava toplarında müthiş bir hakimiyet sağlayan Koreli stoper, pozisyon bilgisi ve güçlü sezgileriyle Fenerbahçe'nin agresif savunma anlayışına önemli katkıda bulundu. Min Jae Kim’in tek eksisi, top ayağındayken hala tedirgin gözükmesi. İlk yarıda savunmadan orta yuvarlaktaki Gustavo’ya göndermek isterken kaybettiği top ve isabetsiz iki uzun menzilli pas denemesi, Koreli oyuncunun pas menzilinin düşük olduğunu gösteriyor. Min Jae Kim, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle 67. dakikada yerini Serdar Aziz’e bıraktı. Baldırına buz tedavisi uygulanan Koreli oyuncunun akıbeti Fenerbahçe’nin savunma kurgusu açısından önemli olacak.

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