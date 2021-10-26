YORUM | Beşiktaş, Galatasaray karşısında fabrika ayarlarına geri döndü

Beşiktaş; Galatasaray'ı ağırladığı derbide tempolu bir oyun oynarken Sarı Kırmızılılar, maçı kazanmayı istese de rakip kalede beceri eksikliği yaşadı.

Dev derbiye Beşiktaş son derece tempolu ve arzulu bir başlangıç yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dediği gibi başladı müsabaka ve Galatasaray; tam olarak nasıl oynayacağını bildiği bir rakibin karşısındaydı.

Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle maça sağlı sollu ataklarla başladı ve duran toplarla Galataray kalesini baskı altına aldı. Maçın ilk dakikalarında Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Batshuayi, Sarı Kırmızılı takımın kalesinin yakınlarında çok hareketli göründü.

Bosnalı orta saha oyuncusu Pjanic, duran toplar ve oyun içi organizasyonlarda Siyah Beyazlı takıma liderlik etti. Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Nelson, Beşiktaş'ın hücum oyuncularına karşı etkili bir savunma performansı gösterdi. Galatasaray, savunmada sakin kaldı ve sabırla rakip yarı alana gitmeyi denedi.

Rosier'in etkili bindirmeleri, Batshuayi'nin Galatasaray savunması arasındaki hareketli oyunundan gol çıkaramayan Siyah Beyazlı takım, müsabakının ilk 15 dakikalık bölümünde daha etkili göründü.

Larin, Teixera ve Batsuayi fark yarattı

Galatasaray savunmada beklediği dakikalarda Beşiktaş; Larin, Alex Teixera ve Batshuayi üçlüsü Sarı Kırmızılıların yarı alanında iyi pas yaptı ve savunma hatalarından pozisyon çıkardı.

Maçın 20 dakikalık bölümünden sonra Sarı Kırmızılı takım, Diagne'ye uzun toplar oynadı ancak Senegalli oyuncu, Beşiktaş savunmasının arasında kayboldu. Galatasaray, bu dakikalarda Siyah Beyazlıların yarı alanında üst üste paslar yapmakta zorlandı.

Müsabakanın ilk yarım saatinin ardından tempo bir süreliğine düştü. Tam da bu dakikalarda Galatasaraylı futbolcular orta sahada topu kaptı ve hızla Beşiktaş kalesine hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Cicaldau, Beşiktaş ceza yayından yaptığı vuruşla Ersin'i mağlup etti ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın, yediği gol sonrasında Galatasaray kalesine fazla adamla gideceği ve Sarı Kırmızılı takıma kontra ataklar vereceği düşünülürken Siyah Beyazlı takım yediği gole çok erken tepki verdi. Beşiktaş'ın sol beki Umut ortaladı ve Larin'in kafa golü geldi. Beşiktaş'ın golünde Muslera'nın hatası göze çarptı. Uruguaylı eldiven, Umut'tan gelen ortayı Larin'nden önce yumruklayamadı ve kalesinde golü gördü. Böylece, maça eşitlik geldi.

İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

İki takım açısından da beklenen bir ilk yarı oldu. Beşiktaş tempolu başladı, Galatasaray dengeli... Oyun olarak beklenen bir müsabaka olsa da sonuç olarak aynı şeyi söylemek pek de mümkün değili.

Muslera'nın hatası Terim'in planlarını bozdu

Fatih Terim'in ilk yarı planını bozan en büyük etken Muslera'nın topa çıkışı ve Larin'den önce meşin yuvarlağa müdahale edememesiydi. Terim, ilk yarıyı önde kapatıp ikinci yarıya daha farklı bir planla çıkmayı isterdi şüphesiz.

Sergen Yalçın'ın takımıysa ilk yarının bazı anlarında yüksek ritimli paslarla Sarı Kırmızılı takımı zorladı ve özellikle Galatasaray'ın merkezinden etkili ataklar geliştirdi. İleride etkili görünen Siyah Beyazlı oyuncular, Fatih Terim'in takımını sürekli hataya zorladı.

Devrenin ardından iki takım da müsabakaya istekli bir giriş yaptı. Orta alanda sert hamlelerin yapıldığı ikinci yarının başlarında, Beşiktaş topu daha fazla ayağında tuttu.

Beşiktaş tempoyu iyice artırdığı anlarda korner kazandığında dakikalar 63'ü gösteriyordu. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Necip topu arka direğe doğru çevirdi ve ilk golü atan Larin için topu boş kaleye göndermek zor olmadı. Bu golle Siyah Beyazlı takım, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı.

Beşiktaş tempolu oynadı

Golün ardından temposunu kaybetmeyen Beşiktaş, Galatasaray kalesine etkili ataklar yapmayı sürdürdü. Sergen Yalçın'ın takımı, 2-1 öne geçmesine rağmen rakip kaledeki baskısına devam etti.

Mücadelenin son 15 dakikalık bölümünde Halil Dervişoğlu'nun da oyuna dahil olmasıyla Beşiktaş kalesine daha fazla adamla giden Galatasaray, 80. dakikada kazandığı penaltıyı Mısırlı forveti Mostafa Mohamed ile değerlendiremedi. Ersin, sağına doğru gelen topa harika uzandı ve Beşiktaş, maçtaki üstünlüğünü sürdürdü.

Sarı Kırmızılı takım geride olduğu dakikalarda tempoyu yükseltmeyi beceremedi. Maçın son anlarında savunmada fazla adamla kalan Beşiktaş, orta alandaki ikili mücadeleleri kazanmayı başardı.

Galatasaray, müsabakanın son anlarında çok adamla Beşiktaş kalesine gitti ve sağlı sollu kanat organizasyonlarıyla gol bulmayı denedi. Savunma güvenliğini ikinci planda bırakan Sarı Kırmızılı takım, arzu ettiği gole bir türlü ulaşamadı ve Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, kazanmayı daha fazla istedi

İki takım da Avrupa dönüşündeki derbi müsabakasında yüksek tempoda bir maç çıkardı. Genel olarak maçı daha fazla kazanmak isteyen takım Beşiktaş oldu ve sahasında taraftarının da desteğiyle ikili mücadelelerde daha etkili bir görüntü sergiledi. Rıdvan'ın yerine oynayan Umut Meraş, sol taraftaki performansıyla alkış aldı. Alex Teixera ve Pjanic kalitesini; Larin ise golcülüğünü gösterdi. Kalede ise son dakikalarda penaltı çıkaran bir Ersin vardı.

Galatasaray, merkezini ne kadar iyi kapatmaya çalışsa da Beşiktaşlı futbolcuların merkezden baskısı genellikle iyi sonuç verdi ve araya atılan toplarda Sarı Kırmızılı takımın zaafları olduğu göründü. Fatih Terim'in takımı, oyun olarak Beşiktaş'ın gerisinde kaldı. Sarı Kırmızılı takımdaki oyuncuların rakip yarı alandaki beceri eksiklği de gözlerden kaçmazken oyuna sonradan dahil olan futbolcular Galatasaray adına fark yaratamadı.

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