Barcelona'nın yeni 10 numarası Ansu Fati etkisiz bir performans sergiliyor

Barcelona oyuncusu Ansu Fati, Messi'nin varisi olarak nitelendirildiği sezonun ilk El Clasico'sunda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

2021-2022 sezonundaki ilk El Clasico, 16 yıl aradan sonra ilk kez Sergio Ramos ve Lionel Messi'den yoksun olarak oynandı. Bu iki büyük futbol ikonunun sahada yer almadığı maçta Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılmasının ardından yıldız oyuncunun 10 numaralı formasını sırtına geçiren Ansu Fati, Real Madrid karşısında etkisiz bir oyun ortaya koydu.

İspanyol basınından Fox Deportes'te yer alan yazıda, yıldız oyuncunun performansından şöyle bahsedildi:

"Saha içerisindeki ritim eksikliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Ansu Fati, El Clasico'daki perfrormansıyla Lionel Messi'nin varisi olmaktan oldukça uzaktaydı. Fati, teknik direktör Ronald Koeman tarafından mücadelenin tamamlanmasına 16 dakika kala oyundan çıkarıldı.

Barcelona kulübü tarafından geleceğin mihenk taşlarından birisi olarak düşündüğü genç yetenek Ansu Fati, Real Madrid kalesine 3 şut gönderirken sadece 1 vuşunda kaleyi bulabildi.

Eder Militao ve Lucas Vásquez maç boyunca Ansu Fati üzerine büyük bir baskı uyguladı. Böylece genç oyuncu, mücadelede %84 pas isabetiyle oynayabildi.

Etkisiz performansının ardından Arjantinli golcü Agüero ile yer değiştiren Ansu Fati, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Ansu Fati'nin yerine oyuna dahil olan Agüero ise Barcelona'nın golünü kaydetti.

Real Madrid karşılaşmasını tamamlayamayan genç yetenek Fati, 'şimdilik' Barcelona'nın arzu ettiği futbola ulaşmasını sağlayacak oyuncularından birisi olamayacak gibi görünüyor. "

El Clasico'da neler yaşandı?

Barcelona'nın, Camp Nou Stadyumu'nda Real Madrid'i ağırladığı maçın 32. dakikasında gol perdesini Mor Menekşelerin stoperi David Alaba açtı. Avusturyalı futbolcu, karşılaşmada stoper oynamasına rağmen savunmadan iyi hareketlendi ve harika bir şut çıkararak Barcelona kelcisi Ter Stegen'i mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı da bu skorla bitti.

Mücadelenin ikinci yarısında ise Real Madrid üstünlüğünü korurken Lucaz Vazquez ile 2-0 öne geçti. Seyirciler maçın bu skorla biteceğini düşünürken Ansu Fati'nin yerine oyuna dahil olan Arjantinli golcü Agüero sahneye çıktı ve farkı 1'e indirdi. Böylece Barcelona, sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 2-1 yenildi.

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