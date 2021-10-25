Cyle Larin, Holosko sonrası bir ilki başardı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbide iki gol kaydeden Kanadalı yıldız, dokuz yıl sonra bir ilki başardı.

Süper Lİg'in 10. haftasında oynanan derbi müsabakasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 35. dakikada Alexandru Cicaldau'nun golüyle skoru lehine çevirdi. Konuk ekibin bu golüne Beşiktaş, 39. dakikada Cyle Larin ile eşitliği yakaladı.

İkinci devrede tekrar sahneye çıkan Kanadalı yıldız, 64. dakikada köşe vuruşundan gelişen pozisyonda topu tekrar ağalrla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Bu golle birlikte Larin, Beşiktaş adında dokuz yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Holoska'dan sonra bir ilk

Galatasaray filelerini iki kez sarsan Larin, Opta verilerine göre Ağutsos 2012'den bu yana Beşiktaş formasıyla sarı-kırmızılı ekibe bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu iki golle birlikte Larin, 2021-22 sezonunda Süper Lig'deki gol sayısını üçe yükseltti. Golcü oyuncu, ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında da gol sevinci yaşamıştı.

2 - Cyle Larin, Süper Lig'de Ağustos 2012'den (Filip Holosko) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta iki gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu. Duble. pic.twitter.com/5b8s9jmwnK — OptaCan (@OptaCan) October 25, 2021

Larin'in Beşiktaş karnesi

Sergen Yalçın yönetiminde oyununa başka bir boyut kazandıran Kanadalı, 2020-21 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Larin, geçen sezon ligde 19 kez gol sevinci yaşamıştı.

Siyah-beyazlı formayı şu ana dek tüm kulvarlarda toplamda 81 maçta terletirken 37 de gol kaydetti.

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