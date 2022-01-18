FIFA tarafından Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nün sahibi ilan edilen Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, bu başarının altında Londra ekibinin yattığını açıkladı.

Chelsea'ye tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi zaferini yaşata Alman çalıştırıcı, Stamford Bridge'deki personele ve yöneticilere övgüler yağdırdı.

Tuchel ne söyledi?

Chelsea'nin çok güçlü bir kulüp olduğunun altını çizen Tuchel, iş ahlakı yüksek insanlarla birlike çalıştığını söyledi:

"Birkaç gün önce asıl önemli olanın yolculuğun kendisi olduğuna dair güzel bir alıntı okudum. Chelsea'ye adım attığım ilk günden bu yana olağanüstü bir destek gördüm. Olabileceğim en iyi durumda olduğumu hissediyorum.

"Bana güvenildi, desteklendim ve bu iki olguyu asla hafife alamazsınız. Şimdi önümüzde Kulüpler Dünya Kupası var. Hayatınızda kaç kez bu fırsatı bulabileceğinizi bilemezsiniz"

PSG'den kovulmuştu

PSG'nin başında olduğu dönemde Şampiyonlar Ligi kupasını finalde Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, Frank Lampard'ın yerine göreve geldiği Chelsea'de kısa sürede önemli başarılar kazanmıştı.

İstanbul'dan alınıp Porto'ya verilen finalde Manchester City'yi Kai Havertz'in golüyle geçen Chelsea, ikinci kez en büyük kupayı kazanmıştı.

Bu iki takımın yanı sıra daha önce Dortmund ve Mainz 05'i de çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör PSG'nin başında olduğu dönemde iki kez Ligue 1 şampiyonluğu elde etmiş ancak daha sonra yönetimin aldığı karar doğrultusunda koltuğunu Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'ya kaptırmıştı.

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